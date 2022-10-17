Telegram

⚡️ Telegram сломался

Олег
Telegram

У популярного мессенджера Telegram возникли сбои в работе. Пользователи жалуются, что в ленте не загружаются изображения и видеоролики, а у некоторых даже не отправляются сообщения. 

По данным аналитического сервиса «Детектор сбоев», в работе Telegram действительно фиксируются проблемы. Более половины пользователей, которые пожаловались на сбои, отметили, что испытывают трудности с получением сообщений. Чуть меньше трети сообщили, что мессенджер просто не работает. 

Детектор сбоев

Никакой информации о причинах сбоя и сроках его устранения пока не поступало. 
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