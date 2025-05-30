⚡️ Toyota вернулась в Россию. Объявлены цены на авто

Фото: UnsplashСогласно источникам, продавец — это дочерняя компания Toyota, известная как ООО «СП Бизнес Кар». Японскому бренду принадлежит доля 94%, то есть сама Toyota не может не знать о действиях этого юрлица. Недавно от его имени начали продаваться несколько кроссоверов Toyota; получается, можно сказать, что продажи происходят официально. Но цены не порадуют давних фанатов «японцев».
Российский автодилер, принадлежащий японскому бренду Toyota, возобновил продажи автомобилей. Об этом пишут несколько СМИ.
Российский автодилер, принадлежащий японскому бренду Toyota, возобновил продажи автомобилей. Об этом пишут несколько СМИ.
Например, в московском автосалоне «Тойота Центр Каширский» продается новый Land Cruiser Prado 2024 модельного года и просят за него 10700000 рублей. Еще более свежий Highlander текущего года производства обойдется в 6500000 рублей, а пятый RAV4 — в 5700000 рублей. Полюбившаяся россиянам за два десятилетия Camry прошлогодней генерации стоит 4800000 рублей. Самым дорогим лотом является хит прошлых лет Land Cruiser 300 — за него придется выложить почти 14 млн рублей в базе.
Некоторые из перечисленных авто собраны в Японии, а другие поставляются с авторизованного завода в Китае — там они собираются совместными усилиями с командой GAC. От лица Toyota никаких публичных заявлений не поступало, да и ожидать их в текущих условиях было бы странно. С одной стороны, возобновление продаж японских авто не может не радовать, но ценовая политика очень далека от периода до 2022 года.