⚡️ Toyota вернулась в Россию. Объявлены цены на авто

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Российский автодилер, принадлежащий японскому бренду Toyota, возобновил продажи автомобилей. Об этом пишут несколько СМИ.

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Согласно источникам, продавец — это дочерняя компания Toyota, известная как ООО «СП Бизнес Кар». Японскому бренду принадлежит доля 94%, то есть сама Toyota не может не знать о действиях этого юрлица. Недавно от его имени начали продаваться несколько кроссоверов Toyota; получается, можно сказать, что продажи происходят официально. Но цены не порадуют давних фанатов «японцев».

Например, в московском автосалоне «Тойота Центр Каширский» продается новый Land Cruiser Prado 2024 модельного года и просят за него 10700000 рублей. Еще более свежий Highlander текущего года производства обойдется в 6500000 рублей, а пятый RAV4 — в 5700000 рублей. Полюбившаяся россиянам за два десятилетия Camry прошлогодней генерации стоит 4800000 рублей. Самым дорогим лотом является хит прошлых лет Land Cruiser 300 — за него придется выложить почти 14 млн рублей в базе.

Некоторые из перечисленных авто собраны в Японии, а другие поставляются с авторизованного завода в Китае — там они собираются совместными усилиями с командой GAC. От лица Toyota никаких публичных заявлений не поступало, да и ожидать их в текущих условиях было бы странно. С одной стороны, возобновление продаж японских авто не может не радовать, но ценовая политика очень далека от периода до 2022 года. 

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Источник:
Gazeta.ru
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Комментарии

Yuri Konst
+74
Yuri Konst
За такие деньги они и даром не нужны)
35 минут назад
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tellurian
+2420
tellurian Yuri Konst
Других цен не будет. Привыкайте к новым реалиям и ценам.
30 минут назад
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kardigan
+4005
kardigan
Нормальные цены, что вы жмётесь🤣 на новый айфон деньги есть на нормальный крузак отстегнуть жаба давит?🤪
15 минут назад
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