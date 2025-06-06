⚡️ Центробанк понизил ключевую ставку. Что это означает для клиентов банков?

Сегодня Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку в связи с улучшением состояния экономики страны и позитивными прогнозами по ее дальнейшему развитию. Об этом пишет Telegram-канал ведомства.

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