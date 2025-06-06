⚡️ Центробанк понизил ключевую ставку. Что это означает для клиентов банков?

Сегодня Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку в связи с улучшением состояния экономики страны и позитивными прогнозами по ее дальнейшему развитию. Об этом пишет Telegram-канал ведомства.
«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста. ... Мы будем поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — комментарий ЦБ РФ.
Что это означает для граждан страны на практике? Самое первое и очевидное следствие:
- Ставки по кредитам и ипотеке должны немного снизиться
- Ставки по вкладам и накопительным счетам тоже станут меньше.
Обычно банки меняют условия вкладов и кредитов нелинейно. Например, даже если КС ЦБ изменилась всего на 1 процентный пункт, но в риторике ведомства чувствуется намерение снижать ее дальше в ближайшей перспективе, банк может решить снизить процент по вкладам сразу на 2-3 процентных пункта, чтобы подстраховать свои дальнейшие расходы и доходы.