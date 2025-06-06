⚡️ Центробанк понизил ключевую ставку. Что это означает для клиентов банков?

Олег

Рубль


Сегодня Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку в связи с улучшением состояния экономики страны и позитивными прогнозами по ее дальнейшему развитию. Об этом пишет Telegram-канал ведомства.

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Напомним, что в конце 2024 года ключевая ставка была поднята до 21% — беспрецедентного значения в истории современной России. С того момента было несколько заседаний Центробанка и ставку оставляли на прежнем уровне. Теперь же было принято решение снизить ее до 20%. Стоит отметить, что это первое снижение за последние три года: в сентябре 2022-го ставку уменьшили с 8 до 7,5 процентов, а после этого многократно повышали.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста. ... Мы будем поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — комментарий ЦБ РФ. 

Что это означает для граждан страны на практике? Самое первое и очевидное следствие:

  1. Ставки по кредитам и ипотеке должны немного снизиться
  2. Ставки по вкладам и накопительным счетам тоже станут меньше.

Обычно банки меняют условия вкладов и кредитов нелинейно. Например, даже если КС ЦБ изменилась всего на 1 процентный пункт, но в риторике ведомства чувствуется намерение снижать ее дальше в ближайшей перспективе, банк может решить снизить процент по вкладам сразу на 2-3 процентных пункта, чтобы подстраховать свои дальнейшие расходы и доходы. 

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Источник:
Банк России
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Комментарии

+81
soronoros soronoros
Вот только слово резко уберите из заголовков, кликбэйтеры фиговы!
час назад в 14:54
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+423
d’Autriche
Наконец-то заживем
час назад в 15:30
#
Anatoly076
+329
Anatoly076
Смешная статья такая, со словами ДОЛЖНО все снизиться. Ага, у нас в России только уровень жизни каждый год стабильно снижается! В остально в разницу бонусов насыпят, страховую часть пересмотрят. Разницу в подписку, без которой нельзя запихнут. К курсу фунтов стерлинга привяжутся пока польар и евро упали, потом снова на них.

Вывод: в России цены не падали никогда, с 1992 года!!!
37 минут назад
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