🤭 Удивите друзей: ваш iPhone может сказать что-нибудь смешное, когда вы втыкаете в него зарядку

Нативное приложение «Команды» значительно расширяет возможности iOS — оно позволяет добавлять смартфону такие опции, которых сама Apple никогда не встроит в систему. Одна из таких фич — особый звук при зарядке гаджета.
Что получится
Каждый раз, когда вы подключаете кабель к порту iPhone либо прикладываете его к беспроводной зарядке, устройство будет произносить любую фразу, которую вы зададите заранее.
То же самое можно настроить для отключения или снятия устройства с зарядки.
Простор для фантизии тут безграничен, оригинальность фичи будет зависеть от вашего чувства юмора.
Как сделать
Функция настраивается один раз и потом работает всегда, пока вы ее не отключите:
- Скачайте и откройте приложение «Apple Команды»
- Перейдите на вкладку «Автоматизации»
- Выберите «Новая автоматизация» или значок плюса сверху
- Найдите строку «Зарядное устройство»
- Выберите «Подключается» или «Отключается»
- Выставьте галочку «Немедленный запуск» и нажмите «Далее»
- Выберите блок «Произнести»
- Нажмите на поле «Текст» и введите любое слово или фразу
- Рядом с фразой по желанию тапните на синюю галочку и настройте голос
- Нажмите кнопку завершения сверху.
При необходимости повторите настройку для отключения от зарядки. Учтите, что фраза будет произноситься даже в бесшумном режиме. Громкость можно отрегулировать в момент прознесения.
