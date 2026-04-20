🤭 Удивите друзей: ваш iPhone может сказать что-нибудь смешное, когда вы втыкаете в него зарядку

Олег


Нативное приложение «Команды» значительно расширяет возможности iOS — оно позволяет добавлять смартфону такие опции, которых сама Apple никогда не встроит в систему. Одна из таких фич — особый звук при зарядке гаджета. 

Что получится
Каждый раз, когда вы подключаете кабель к порту iPhone либо прикладываете его к беспроводной зарядке, устройство будет произносить любую фразу, которую вы зададите заранее. 

То же самое можно настроить для отключения или снятия устройства с зарядки. 

Простор для фантизии тут безграничен, оригинальность фичи будет зависеть от вашего чувства юмора. 

Как сделать
Функция настраивается один раз и потом работает всегда, пока вы ее не отключите: 

  • Скачайте и откройте приложение «Apple Команды» 
  • Перейдите на вкладку «Автоматизации» 
  • Выберите «Новая автоматизация» или значок плюса сверху
  • Найдите строку «Зарядное устройство» 

  • Выберите «Подключается» или «Отключается» 
  • Выставьте галочку «Немедленный запуск» и нажмите «Далее» 
  • Выберите блок «Произнести» 
  • Нажмите на поле «Текст» и введите любое слово или фразу
  • Рядом с фразой по желанию тапните на синюю галочку и настройте голос
  • Нажмите кнопку завершения сверху. 


При необходимости повторите настройку для отключения от зарядки. Учтите, что фраза будет произноситься даже в бесшумном режиме. Громкость можно отрегулировать в момент прознесения. 

Ранее мы рассказывали, как заставить iPhone произносить фразы при разном уровне заряда батареи. 
0
Комментарии (2)

kardigan
+4415
kardigan
Бесячая хр.. ь . Первые раза три прикольно-после просто бесит.
2 часа назад в 12:27
Yuri Konst
+7
Yuri Konst kardigan
Просто мы уже старые стали, к сожалению(
час назад в 12:46
