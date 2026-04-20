🤭 Удивите друзей: ваш iPhone может сказать что-нибудь смешное, когда вы втыкаете в него зарядку

Нативное приложение «Команды» значительно расширяет возможности iOS — оно позволяет добавлять смартфону такие опции, которых сама Apple никогда не встроит в систему. Одна из таких фич — особый звук при зарядке гаджета.

Скачайте и откройте приложение «Apple Команды»

Перейдите на вкладку «Автоматизации»

Выберите «Новая автоматизация» или значок плюса сверху

Найдите строку «Зарядное устройство»

Выберите «Подключается» или «Отключается»

Выставьте галочку «Немедленный запуск» и нажмите «Далее»

Выберите блок «Произнести»

Нажмите на поле «Текст» и введите любое слово или фразу

Рядом с фразой по желанию тапните на синюю галочку и настройте голос

Нажмите кнопку завершения сверху.