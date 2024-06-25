🦾 UGREEN представил свой самый мощный пауэрбанк в истории. Зарядит два ноутбука и не подавится!

Олег

UGREEN


Китайский бренд UGREEN объявил о новинке — пауэрбанке с рекордной выходной мощностью в 200W. Информацию собрали в Gizmochina.

До сих пор самой мощной моделью пауэрбанка у UGREEN был PB205, выдающий до 145W. Его подробный обзор с реальными тестами на днях появился у нас в блогах. Теперь компания решила побить собственный рекорд и представила 200-ваттное портативное зарядное устройство с аналогичной емкостью в 25000 мАч (90 Втч). Её не стали увеличивать, чтобы обеспечить возможность провоза аксессуара в самолете.

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UGREEN

Как и предшествующая модель, новый пауэрбанк оснащен тремя портами: двумя USB-С и одним USB-A. Суммарная выходная мощность может достигать 200 ватт, при этом на один порт выдается до 140 ватт. По сути, от этого устройства можно заряжать два ноутбука. Логическое развитие модельного ряда проявилось также в обновленном дисплее: вместо маленькой цифровой LED-панели, отображающей остаток емкости в процентах, новинка получила полноценный 1,5-дюймовый TFT-дисплей. Он умеет показывать остаток заряда и выходную мощность на каждом порте, сопровождая эту информацию анимированными эффектами.

Пауэрбанк начал продаваться в Китае по цене 349 юаней, что составляет примерно 4200 рублей. Однако на AliExpress и тем более в российских магазинах стоит ожидать ценник повыше: даже предыдущая модель PB205 сейчас на распродаже продается от 5300 рублей. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+318
Digital Persona
Новое — хорошо забытое из СССР))
час назад в 17:37
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+318
Digital Persona Digital Persona
В этом суперсовременном приложении не прикрепилась картинка из Ералаш — «эй парень, батарейки забыл к часам))»
час назад в 17:38
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