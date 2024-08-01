⚡️ UGREEN представила зарядку мечты для фаната Apple. Заряжается всё, сразу и быстро

Продолжаем делиться с вами необычными и практичными товарами с AliExpress. Ранее мы уже показывали 5 надежных GaN-зарядок и классную скидку на Hi-Res наушники. А сегодня в ленте попалась практичная и универсальная подставка для мелкой техники.
Подставка от UGREEN оснащена креплением Apple MagSafe и поддерживает Qi2 — а значит, магнитная зарядка поддерживается даже со свежими Android-смартфонами. Аксессуар регулируется по наклону и высоте. Бренд сертифицировал технологию зарядки, так что она отдает iPhone максимально возможную мощность — до 15W. На нижней части корпуса есть «лоток» для беспроводной зарядки наушников AirPods (и любых других), а сбоку — Type-С-порт для подключения зарядки Apple Watch. При желании можно выбрать комплект сразу с ней.
Проверить цену и купить подставку 3-в-1 от UGREEN можно по этой ссылке на AliExpress. Товар уже высоко оценили почти две сотни покупателей.
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