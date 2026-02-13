Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

⚡️ Утечка One UI 9 раскрыла самую неожиданную новинку Galaxy 2026 года, которую захотят все

Олег
Фото: Unsplash 

Энтузиасты обнаружили еще не вышедшую и даже не анонсированную прошивку для смартфонов Samsung Galaxy, которая раскрыла планы компании. Подробности у SamMobile.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Инсайдеры нашли в сети первые тестовые сборки One UI 9. Они предназначены для Galaxy Z Fold 8 и Flip 8, то есть две грядущие новинки, видимо, будут представлены с этой версией ОС на борту^ тогда как Galaxy S26 выйдет с One UI 8.5. Но это не главная новость.

Согласно источнику, внутри One UI 9 найдены упоминания третьего смартфона формата Galaxy Fold, причем есть даже некоторые подробности о нем. Ожидается, что еще один «фолд» будет относительно бюджетным, а его форм-фактор соответствует инсайдам об iPhone Fold — то есть широкий и невысокий в сложенном виде.

К сожалению, точных габаритов и спецификаций грядущей новой модели Galaxy Fold нет. Внутри компании его называют H8, а релиз будет не локальным, а глобальным. Если смартфон действительно окажется бюджетным, то взрывная популярность ему обеспечена; сейчас многих от приобретения «складушек» удерживает исключительно их прайс. 

0
Источник:
SamMobile
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
restore: и Galaxystore открывают продажи инновационного смартфона Samsung Galaxy Z Trifold
Вот каким будет Samsung Galaxy S26: внешний вид, аккумулятор, ценники
Блогер serg1us показал, как будет выглядеть локальное затемнение в Samsung S26

Рекомендации

Рекомендации

Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде
Samsung Galaxy Buds 4 Pro получат новый дизайн. Флагманские наушники уже засветились в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии