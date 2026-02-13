⚡️ Утечка One UI 9 раскрыла самую неожиданную новинку Galaxy 2026 года, которую захотят все

Фото: UnsplashИнсайдеры нашли в сети первые тестовые сборки One UI 9. Они предназначены для Galaxy Z Fold 8 и Flip 8, то есть две грядущие новинки, видимо, будут представлены с этой версией ОС на борту^ тогда как Galaxy S26 выйдет с One UI 8.5. Но это не главная новость.
Энтузиасты обнаружили еще не вышедшую и даже не анонсированную прошивку для смартфонов Samsung Galaxy, которая раскрыла планы компании. Подробности у SamMobile.
Согласно источнику, внутри One UI 9 найдены упоминания третьего смартфона формата Galaxy Fold, причем есть даже некоторые подробности о нем. Ожидается, что еще один «фолд» будет относительно бюджетным, а его форм-фактор соответствует инсайдам об iPhone Fold — то есть широкий и невысокий в сложенном виде.
К сожалению, точных габаритов и спецификаций грядущей новой модели Galaxy Fold нет. Внутри компании его называют H8, а релиз будет не локальным, а глобальным. Если смартфон действительно окажется бюджетным, то взрывная популярность ему обеспечена; сейчас многих от приобретения «складушек» удерживает исключительно их прайс.