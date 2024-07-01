⭐️ В Telegram для iOS и Android завезли три полезные опции. Уже можно пробовать

Олег

Telegram


Команда Telegram выпустила обновления мессенджера для iOS и Android, добавив в него несколько полезных нововведений. О них пишет TG Info.

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Согласно источнику, пользователи Telegram для iOS уже могут установить версию 10.14.1, а для Android — 10.14.2. В этих сборках появились следующие крупные изменения:

  • Мини-панель для приложений. Теперь мини-игры и приложения в ботах Telegram (например, Hamster Combat и TapSwap) можно сворачивать. На устройствах Android в шапке окна бота появилась новая кнопка, по нажатию которой бот сворачивается в полоску внизу экрана и к нему можно быстро вернуться. А на iOS можно просто смахнуть бота вниз. Если ботов несколько, переключаться между ними можно по принципу вкладок в браузере.
Telegram
  • Предпросмотр эмодзи. Теперь можно увидеть набор кастомных эмодзи, которые оставлены к постам в канале. Кроме того, обновился предпросмотр эмодзи по лонгапу: фон становится размытым, а сам значок теперь побольше.
  • Telegram Stars. Теперь блогеры могут принимать оплату звездами за свой контент, публикуя его в платном режиме. Сначала такие посты нельзя было публиковать в каналах, бОльшую часть аудитории которых составляют пользователи из России, Украины, Германии и Израиля, но теперь сообщается, что ограничения сняты.

Обновления уже доступны в Apple App Store и Googlу Play Market. 

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Источник:
TG Info
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