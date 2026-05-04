💡 В Японии нашли гениальное применение для Macbook Air M1 с разбитым дисплеем. Берите на заметку

Олег

Фото: X

Японский блогер сделал из неисправного макбука моноблок для монитора. Он снял об этом видео и показал весь процесс модификации, который можно повторить у себя дома за полчаса. 

Речь идет о Macbook Air M1 — легендарном ультрабуке, который считается одним из лучших Mac в истории Apple. Спустя шесть лет девайс всё еще отлично работает, но случаются физические поломки, например, разбитый дисплей. За его замену придется отдать столько же, сколько за исправный Air M1 на вторичке. Поэтому фанат Apple из Японии показал другое применение этому устройству. 


Блогер открутил заднюю крышку, полностью снял верхнюю половину с дисплейным модулем и собрал топкейс обратно. Получился супертонкий моноблок Mac с чипом M1, встроенной клавиатурой, динамиками, микрофонами и аккумулятором. В отличие от таких же сценариев с более старыми Macbook, здесь антенна Wi-Fi и Bluetooth не встроена в дисплей, а находится в топкейсе, поэтому с ней даже не придется ничего «колхозить». 



При подключении к внешнему монитору по USB-C «обезглавленный» Macbook Air M1 заработал как с завода. С помощью хаба к нему можно подключить веб-камеру и шнур питания, получив полноценный Mac за очень скромные деньги. Вместо монитора можно подключать очки дополненной реальности, если вам так будет удобнее. 


Источник:
YouTube
Комментарии (1)

kardigan
+4431
Неплохое решение. Знакомый сделал то же самое с м2, только верхнюю часть не стал даже заморачиваться снимать.
час назад в 11:39
