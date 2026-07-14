⚡️ Веб-ресурсы Google и Apple перестали работать в России

Пользователи рунета жалуются на недоступность официальных сайтов нескольких крупных зарубежных компаний. Об этом пишет РБК.Согласно источнику, с российских IP-адресов перестали открываться сайты Apple, Google и GitHub. Если использовать инструменты для смены виртуального местоположения, то доступ восстанавливается — то есть сами по себе ресурсы остаются в рабочем состоянии.По данным данным сервиса, отслеживающего сбои, за последний час на работу Google поступило более 1000 жалоб, GitHub — более 590, Apple — около 50. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сервисам из 18, 33 и 33 городов соответственно. Роскомнадзор пока не комментировал ситуацию.