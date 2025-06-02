⚡️ Владельцев Kia по всей России просят срочно приехать в автосервисы. Что случилось?

Фото: KiaСогласно источнику, российское представительство южнокорейского автоконцерна Kia собирается отозвать более 55 тысяч автомобилей, проданных в стране с 2010 по 2016 год. Это коснется трех моделей: Sorento, Soul и седанов Cerato.
Компания Kia инициировала большую отзывную кампанию в России. Об этом пишет Газета.ру.
Компания Kia инициировала большую отзывную кампанию в России. Об этом пишет Газета.ру.
В перечисленных авто постфактум обнаружили конструктивный просчет, который несет риски короткого замыкания в моторном отсеке. «Коротыш» может возникнуть на плате гидравлического ЭБУ, расположенного под капотом.
Kia не уточняет, что именно может случиться в результате замыкания, но очевидно, ничего хорошего: по таким причинам нередко происходят возгорания автомобилей. Как минимум, водитель может «попасть» на ремонт электронного блока и периферии. По отзывной компании все работы будут выполнены бесплатно.