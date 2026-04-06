⚡️ Власти РФ признали, что iPhone ничего никуда не сливает

Олег


Минцифры разослало провайдерам рекомендации, в которых признало неудобство iPhone для своих задач. Об этом пишет РБК. 

Согласно источнику, указания разосланы в продолжения совещания с крупными российскими интернет-компаниями — «Сбером», «Яндексом», VK, Wildberries, Ozon, Avito, X5 и др. — всего более 20 площадок. Тогда глава Минцифры поручил им к 15 апреля ограничить доступ для пользователей с включенным VPN, а в противном случае их исключат из белых списков и лишат других льгот от государства. Более того, разработчики банков и маркетплейсов должны будут помогать властям выявлять VPN, которые до сих пор не заблокированы. 

Чтобы это делать, компании должны анализировать трафик с устройств на iOS и Android в три этапа: сверять их IP-адрес с российским пулом, проверять наличие на смартфоне VPN-утилит через собственное приложение, а также делать то же самое на других ОС (macOS, Windows). 

Если IP-адрес не совпадает или часто «меняются страны», это повод для блокировки пользователя на площадке, но только после второго или третьего этапа проверки. 

И самое любопытное: в документе признается, что совершить второй этап проверки (обнаружить VPN-сервисы через собственное приложение компании) на устройствах iOS очень сложно, поскольку «на iOS доступ к системным параметрам существенно ограничен». Приложения тут изолированы друг от друга и не могут собирать информацию о других приложениях. На Android всё гораздо проще: там работают службы ConnectivityManager и NetworkCapabilities, которые позволяют любому приложению запросить параметры активной сети и сообщить, что текущий интернет-трафик идет через VPN.
3
Источник:
РБК
Cсылки по теме:
В России перестали работать пылесосы, камеры, лампы и другая техника Xiaomi. Как решить проблему?
Как скачать весь свой iCloud. Полный гайд по эвакуации контента на случай блокировки в России
От Кремля до Шереметьево: проверили, как в Москве работает мобильный интернет и где включают «белые списки»

Такой будет iOS 27, и ее захотят все
9 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Это неофициальное приложение YouTube гораздо лучше стандартного. Забирайте и наслаждайтесь!
Просто пушка за 2 тысячи рублей. Вышла камера видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera 3 3K с ИИ-отслеживанием

Комментарии (4)

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Как был андроид дырявым, так и остался.
Сегодня в 10:41
Gabriel
Все системы сливают большую часть информации которая проходит через них.
Другое дело что доступ есть не у всех и не ко всему слитому.
Сегодня в 11:28
kardigan
kardigan
Серьёзно? Все всё кому то сливают и куда сливает яблоко мы догадываемся.
час назад в 17:14
