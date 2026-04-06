⚡️ Власти РФ признали, что iPhone ничего никуда не сливает

Минцифры разослало провайдерам рекомендации, в которых признало неудобство iPhone для своих задач. Об этом пишет РБК.

Согласно источнику, указания разосланы в продолжения совещания с крупными российскими интернет-компаниями — «Сбером», «Яндексом», VK, Wildberries, Ozon, Avito, X5 и др. — всего более 20 площадок. Тогда глава Минцифры поручил им к 15 апреля ограничить доступ для пользователей с включенным VPN, а в противном случае их исключат из белых списков и лишат других льгот от государства. Более того, разработчики банков и маркетплейсов должны будут помогать властям выявлять VPN, которые до сих пор не заблокированы.Чтобы это делать, компании должны анализировать трафик с устройств на iOS и Android в три этапа: сверять их IP-адрес с российским пулом, проверять наличие на смартфоне VPN-утилит через собственное приложение, а также делать то же самое на других ОС (macOS, Windows).Если IP-адрес не совпадает или часто «меняются страны», это повод для блокировки пользователя на площадке, но только после второго или третьего этапа проверки.И самое любопытное: в документе признается, что совершить второй этап проверки (обнаружить VPN-сервисы через собственное приложение компании) на устройствах iOS очень сложно, поскольку «на iOS доступ к системным параметрам существенно ограничен». Приложения тут изолированы друг от друга и не могут собирать информацию о других приложениях. На Android всё гораздо проще: там работают службы ConnectivityManager и NetworkCapabilities, которые позволяют любому приложению запросить параметры активной сети и сообщить, что текущий интернет-трафик идет через VPN.