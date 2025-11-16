⚡️ Внезапно: Тим Кук покидает Apple?!

Генеральный директор Apple может покинуть свой пост уже в следующем году. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на инсайды.
Инсайд также делает оговорку, что окончательные решения и сроки еще не установлены. Марк Гурман из Bloomberg тоже подчеркивает, что на текущий момент не наблюдается «чего-то неизбежного».
Тим Кук занял пост СЕО Apple в августе 2011 года, а в 2025 ему исполнилось 65 лет — в США это считается общепринятым возрастом для ухода на пенсию и отхода от больших дел. Сам Кук не говорил о планах уйти в отставку, но СМИ уже неоднократно обсуждали кандидатуру старшего вице-президента по оборудованию Джона Тернуса как его приемника. Сам Тернус работает в Apple с 2001 года.