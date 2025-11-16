Top.Mail.Ru

⚡️ Внезапно: Тим Кук покидает Apple?!

Олег
Тим Кук

Генеральный директор Apple может покинуть свой пост уже в следующем году. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на инсайды.

Согласно источнику, совет директоров и высшее руководство компании Apple «недавно активизировали подготовку к передаче» рычагов управления от Тима Кука к новому генеральному директору. В сообщении говорится, что следующий СЕО едва ли будет назначен раньше, чем выйдет январский финансовый отчет, однако с начала 2026 года «верхушка» Apple инициирует плавную передачу руководства до начала WWDC 26.

Инсайд также делает оговорку, что окончательные решения и сроки еще не установлены. Марк Гурман из Bloomberg тоже подчеркивает, что на текущий момент не наблюдается «чего-то неизбежного».

Тим Кук занял пост СЕО Apple в августе 2011 года, а в 2025 ему исполнилось 65 лет — в США это считается общепринятым возрастом для ухода на пенсию и отхода от больших дел. Сам Кук не говорил о планах уйти в отставку, но СМИ уже неоднократно обсуждали кандидатуру старшего вице-президента по оборудованию Джона Тернуса как его приемника. Сам Тернус работает в Apple с 2001 года. 

1
Источник:
MacRumors
Комментарии

kardigan
kardigan
Решили наконец подснять корпорацию с ручника?
58 минут назад
