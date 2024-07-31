🎉 Вышел Telegram 10.15. Нововведений много

Олег

Telegram


Команда разработчиков Telegram выпустила большое обновление мессенджера почти для всех платформ и ОС. Нововведений довольно много, все они делают использование приложения гораздо удобнее. Вот полный перечень:

  • Встроенный браузер. Он обновился и теперь поддерживает несколько вкладок, сохраняет историю посещений и предлагает несколько мелких настроек веб-серфинга.
  • Магазин мини-приложений научился показывать список недавно использованных и популярных приложений и искать их по названию. Сами мини-аппы теперь умеют создавать контент для сториз.
  • Звезды. Их разрешили дарить своим контактам, опция доступна в «Настройках» → «Мои звезды».
  • Съемка видео. Теперь можно использовать вспышку при видеосообщениях как на основную камеру, так и на фронталку.
  • Виджет погоды. Он позволяет добавить в историю данные о погоде и температуре в геолокации пользователя.
  • Сториз. Можно выбирать, какой конкретно кадр из сториз будет отображаться в качестве обложки в профиле пользователя.
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Обновление Telegram 10.15 уже доступно для пользователей Android и iOS, а также macOS. Версия для Windows обновится позже. 

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Источник:
TG Info
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