🎉 Вышел Telegram 10.15. Нововведений много

Команда разработчиков Telegram выпустила большое обновление мессенджера почти для всех платформ и ОС. Нововведений довольно много, все они делают использование приложения гораздо удобнее. Вот полный перечень:
- Встроенный браузер. Он обновился и теперь поддерживает несколько вкладок, сохраняет историю посещений и предлагает несколько мелких настроек веб-серфинга.
- Магазин мини-приложений научился показывать список недавно использованных и популярных приложений и искать их по названию. Сами мини-аппы теперь умеют создавать контент для сториз.
- Звезды. Их разрешили дарить своим контактам, опция доступна в «Настройках» → «Мои звезды».
- Съемка видео. Теперь можно использовать вспышку при видеосообщениях как на основную камеру, так и на фронталку.
- Виджет погоды. Он позволяет добавить в историю данные о погоде и температуре в геолокации пользователя.
- Сториз. Можно выбирать, какой конкретно кадр из сториз будет отображаться в качестве обложки в профиле пользователя.
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Обновление Telegram 10.15 уже доступно для пользователей Android и iOS, а также macOS. Версия для Windows обновится позже.