🎉 Вышел Telegram 10.15. Нововведений много



Команда разработчиков Telegram выпустила большое обновление мессенджера почти для всех платформ и ОС. Нововведений довольно много, все они делают использование приложения гораздо удобнее. Вот полный перечень:



Встроенный браузер. Он обновился и теперь поддерживает несколько вкладок, сохраняет историю посещений и предлагает несколько мелких настроек веб-серфинга.

Он обновился и теперь поддерживает несколько вкладок, сохраняет историю посещений и предлагает несколько мелких настроек веб-серфинга. Магазин мини-приложений научился показывать список недавно использованных и популярных приложений и искать их по названию. Сами мини-аппы теперь умеют создавать контент для сториз.

научился показывать список недавно использованных и популярных приложений и искать их по названию. Сами мини-аппы теперь умеют создавать контент для сториз. Звезды. Их разрешили дарить своим контактам, опция доступна в «Настройках» → «Мои звезды».

Их разрешили дарить своим контактам, опция доступна в «Настройках» → «Мои звезды». Съемка видео. Теперь можно использовать вспышку при видеосообщениях как на основную камеру, так и на фронталку.

Теперь можно использовать вспышку при видеосообщениях как на основную камеру, так и на фронталку. Виджет погоды. Он позволяет добавить в историю данные о погоде и температуре в геолокации пользователя.

Он позволяет добавить в историю данные о погоде и температуре в геолокации пользователя. Сториз. Можно выбирать, какой конкретно кадр из сториз будет отображаться в качестве обложки в профиле пользователя. Команда разработчиков Telegram выпустила большое обновление мессенджера почти для всех платформ и ОС. Нововведений довольно много, все они делают использование приложения гораздо удобнее. Вот полный перечень:



Обновление Telegram 10.15 уже доступно для пользователей Android и iOS, а также macOS. Версия для Windows обновится позже.