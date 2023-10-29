🎉 Вышел Telegram 10.2 — очень большое обновление!

Популярный мессенджер Telegram получил обновление до версии 10.2. Об этом пишет TG Info.
Согласно источнику, Telegram 10.2 получил целый ряд нововведений и изменений. Часть из них касается Premium-пользователей, но есть кое-что и для всех остальных.
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- Персональные цвета. Теперь пользователь Premium-подписки может выбрать себе персональный цвет или комбинацию нескольких цветов. Им будет окрашено имя во всех группах, отправленные вами ссылки и цитаты в ответах. А еще можно выбрать любой одноцветный эмодзи и он будет отображаться на фоне ответов на ваши сообщения. Аналогичные настройки доступны каналам, достигшим уровня 5.
- Ответы 2.0. При ответе на сообщения теперь вы сможете цитировать не весь текст, а лишь конкретную его часть. При переходе из ответа цитата будет подсвечена. Чтобы ответить на часть сообщения, нужно нажать на сообщение (или удержать палец), выделить текст и нажать «Цитировать».
- Цитаты в сообщениях. Появился новый тип форматирования сообщения — теперь вы можете оформить текст как цитату. Внутри цитат можно дополнительно оформлять текст жирным или курсивом.
- Настройки для ссылок. Теперь вы можете расположить предпросмотр ссылки над или под текстом, менять размер фото и выбирать ссылку для предпросмотра из нескольких вручную — ранее автоматом «подхватывалась» последняя добавленная.
Другие нововведения:
- Перемотка историй вперед и назад удержанием пальца
- Настраиваемая вспышка для фронталки в историях
- Подсказка с жестами при первом просмотре сториз
- Подсветка кода в сообщениях
- Новый способ форматирования текста на Android.
На данный момент Telegram 10.2 доступен для Android и iOS. Telegram Desktop тоже обновился до версии 4.11. Сборка для macOS обновится позже.
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