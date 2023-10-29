🎉 Вышел Telegram 10.2 — очень большое обновление!



Популярный мессенджер Telegram получил обновление до версии 10.2. Об этом пишет TG Info.



Согласно источнику, Telegram 10.2 получил целый ряд нововведений и изменений. Часть из них касается Premium-пользователей, но есть кое-что и для всех остальных.





Персональные цвета. Теперь пользователь Premium-подписки может выбрать себе персональный цвет или комбинацию нескольких цветов. Им будет окрашено имя во всех группах, отправленные вами ссылки и цитаты в ответах. А еще можно выбрать любой одноцветный эмодзи и он будет отображаться на фоне ответов на ваши сообщения. Аналогичные настройки доступны каналам, достигшим уровня 5.

Теперь пользователь Premium-подписки может выбрать себе персональный цвет или комбинацию нескольких цветов. Им будет окрашено имя во всех группах, отправленные вами ссылки и цитаты в ответах. А еще можно выбрать любой одноцветный эмодзи и он будет отображаться на фоне ответов на ваши сообщения. Аналогичные настройки доступны каналам, достигшим уровня 5. Ответы 2.0. При ответе на сообщения теперь вы сможете цитировать не весь текст, а лишь конкретную его часть. При переходе из ответа цитата будет подсвечена. Чтобы ответить на часть сообщения, нужно нажать на сообщение (или удержать палец), выделить текст и нажать «Цитировать».

При ответе на сообщения теперь вы сможете цитировать не весь текст, а лишь конкретную его часть. При переходе из ответа цитата будет подсвечена. Чтобы ответить на часть сообщения, нужно нажать на сообщение (или удержать палец), выделить текст и нажать «Цитировать». Цитаты в сообщениях. Появился новый тип форматирования сообщения — теперь вы можете оформить текст как цитату. Внутри цитат можно дополнительно оформлять текст жирным или курсивом.

Появился новый тип форматирования сообщения — теперь вы можете оформить текст как цитату. Внутри цитат можно дополнительно оформлять текст жирным или курсивом. Настройки для ссылок. Теперь вы можете расположить предпросмотр ссылки над или под текстом, менять размер фото и выбирать ссылку для предпросмотра из нескольких вручную — ранее автоматом «подхватывалась» последняя добавленная.



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На данный момент Telegram 10.2 доступен для Android и iOS. Telegram Desktop тоже обновился до версии 4.11. Сборка для macOS обновится позже. Другие нововведения:На данный момент Telegram 10.2 доступен для Android и iOS. Telegram Desktop тоже обновился до версии 4.11. Сборка для macOS обновится позже.