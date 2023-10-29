🎉 Вышел Telegram 10.2 — очень большое обновление!

Олег

Telegram


Популярный мессенджер Telegram получил обновление до версии 10.2. Об этом пишет TG Info.

Согласно источнику, Telegram 10.2 получил целый ряд нововведений и изменений. Часть из них касается Premium-пользователей, но есть кое-что и для всех остальных.

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  • Персональные цвета. Теперь пользователь Premium-подписки может выбрать себе персональный цвет или комбинацию нескольких цветов. Им будет окрашено имя во всех группах, отправленные вами ссылки и цитаты в ответах. А еще можно выбрать любой одноцветный эмодзи и он будет отображаться на фоне ответов на ваши сообщения. Аналогичные настройки доступны каналам, достигшим уровня 5.
  • Ответы 2.0. При ответе на сообщения теперь вы сможете цитировать не весь текст, а лишь конкретную его часть. При переходе из ответа цитата будет подсвечена. Чтобы ответить на часть сообщения, нужно нажать на сообщение (или удержать палец), выделить текст и нажать «Цитировать».
  • Цитаты в сообщениях. Появился новый тип форматирования сообщения — теперь вы можете оформить текст как цитату. Внутри цитат можно дополнительно оформлять текст жирным или курсивом.
  • Настройки для ссылок. Теперь вы можете расположить предпросмотр ссылки над или под текстом, менять размер фото и выбирать ссылку для предпросмотра из нескольких вручную — ранее автоматом «подхватывалась» последняя добавленная.
Telegram

Другие нововведения:
  • Перемотка историй вперед и назад удержанием пальца
  • Настраиваемая вспышка для фронталки в историях
  • Подсказка с жестами при первом просмотре сториз
  • Подсветка кода в сообщениях
  • Новый способ форматирования текста на Android.


На данный момент Telegram 10.2 доступен для Android и iOS. Telegram Desktop тоже обновился до версии 4.11. Сборка для macOS обновится позже. 

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Источник:
TG Info
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Комментарии

+768
Eredy
Мы знаем ваш ответ, но когда вы свое супер вип Мега идеальное приложение обновите? Все всё повсюду и во всех дырках обновляют, а вы заторможенные 😂
Вчера в 10:34
#
Максим
+31
Максим
А звуки из ос 17 не добавили 👎
Вчера в 10:48
#
+601
jkttim
Пока не появится возможность устанавливать свои статусы и автоответы на сообщения (например для периода отпуска), то все эти премиум фишки лично для меня, фантики!
Вчера в 14:39
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+1
Вадим Смородинов
Вот согласен,по поводу приложения…😡😡😡 Вообще,какие приложения посоветуете для пользователей IOS…??? Все,какие то убогие стали…
Вчера в 17:27
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