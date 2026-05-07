⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление

Олег


Команда Павла Дурова представила большой апдейт Telegram, в котором завезли целый ряд нововведений. Есть как специфичные и нейросетевые, так и полезные бытовые опции — вот всё, что добавилось: 

  • Стили для ИИ-редактора. Можно выбрать эмодзи, название и составить инструкцию для ИИ — получится готовый стиль, которым можно пользоваться и делиться с другими. 
  • Опросы. Админы могут разрешить голосовать только тем, кто подписан более 24 часов, а также установить ограничения по странам. 
  • Реакции. Админам с правами на удаление сообщений теперь могут очищать и реакции на них — для этого нужно перейти в список реакций и удерживать пользователя. Также можно вовсе ограничить отправку реакций в групповых чатах для отдельного человека либо для всех участников. 
  • Бизнес-боты. Теперь они доступны всем, даже без подписки Premium. Боты позволяют автоматически обрабатывать чаты и взаимодействовать с собеседниками. 
  • Полезное. Добавлена возможность отправлять без звука отложенное сообщение; также файлы формата .md весом до 64 КБ теперь открываются в режиме Instant View. 

Обновление уже доступно в Apple App Store и Google Play Store, а также в виде APK на официальном сайте мессенджера. 
Источник:
TG Info
