⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление

Команда Павла Дурова представила большой апдейт Telegram, в котором завезли целый ряд нововведений. Есть как специфичные и нейросетевые, так и полезные бытовые опции — вот всё, что добавилось:
- Стили для ИИ-редактора. Можно выбрать эмодзи, название и составить инструкцию для ИИ — получится готовый стиль, которым можно пользоваться и делиться с другими.
- Опросы. Админы могут разрешить голосовать только тем, кто подписан более 24 часов, а также установить ограничения по странам.
- Реакции. Админам с правами на удаление сообщений теперь могут очищать и реакции на них — для этого нужно перейти в список реакций и удерживать пользователя. Также можно вовсе ограничить отправку реакций в групповых чатах для отдельного человека либо для всех участников.
- Бизнес-боты. Теперь они доступны всем, даже без подписки Premium. Боты позволяют автоматически обрабатывать чаты и взаимодействовать с собеседниками.
- Полезное. Добавлена возможность отправлять без звука отложенное сообщение; также файлы формата .md весом до 64 КБ теперь открываются в режиме Instant View.
Обновление уже доступно в Apple App Store и Google Play Store, а также в виде APK на официальном сайте мессенджера.