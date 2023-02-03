🎉 Вышел Telegram 9.4. Это просто праздник какой-то!

Олег

Telegram

Только что стало доступно обновление Telegram 9.4. Оно довольно большое и предлагает пользователям множество новых функций. 

Разработчики рассказали о 10 крупных нововведениях, которые уже можно попробовать. Вот всё, что появилось в Telegram 9.4:

  • Конструктор аватаров. Стикеры и анимированные эмодзи легко превратить в профильную фотографию для личного аккаунта, группы или канала с помощью опции «Выбрать эмодзи».
  • Категории эмодзи. В панели стикеров и эмодзи появился поиск по категориям - включая «любовь», «праздник», «сон» и другие.
  • Перевод чатов. Premium-пользователи могут включить перевод всего чата в реальном времени по мере пролистывания или получения новых сообщений.
  • Использование сети. В разделе Настроек «Использование сети» отображается подробная статистика расходования интернет-трафика приложением Telegram.
  • Автосохранение полученных медиа. В настройках можно задать размер, тип и источник медиафайлов, которые будут автоматически сохраняться в Медиатеку.
  • Разрешения на отправку медиа в группах. Администраторы могут отдельно разрешить или запретить участникам отправку 9 различных видов медиа - в том числе фотографий, голосовых сообщений и видеосообщений.
  • Избранные эмодзи. Premium-пользователи могут быстро найти новые наборы от художников Telegram в разделе «популярные эмодзи». Долгое нажатие на эмодзи перед отправкой позволит увидеть его в полном размере.
  • Годовая подписка. Теперь можно сэкономить до 40% при предоплате подписки Telegram Premium на год вместо ежемесячной оплаты.
  • Выбор чата в интерфейсе ботов. Разработчики могут встраивать в ботов кнопки для быстрого выбора групп, каналов или контактов в соответствии с заданными критериями (подробности в канале
  • @BotNews).
  • Вход с Apple ID. Пользователи, вышедшие из своего аккаунта, могут легко войти обратно с помощью своего Apple ID, без кода из СМС (пароль для двухэтапной аутентификации будет по-прежнему запрашиваться).
Небольшие изменения: 
  • Автопереключение прокси: теперь можно настроить время ожидания до подключения к одному из активных прокси, если текущий сервер перестанет работать.
  • Приостановка музыки во время записи аудио- или видеосообщения.
  • В стабильную версию для Android добавлен облегчённый режим.
  • Переработан внешний вид вкладок панели эмодзи, стикеров и GIF-анимаций.
  • 10 новых наборов эмодзи, в число которых вошли и несколько сотен изображений, специально созданных для фотографий профиля, группы или канала.
  • Представлены интерактивные версии эмодзи — 🦄, 🙊, 💊, 😘, 💘, 🙉. Они же доступны в качестве реакций. 

На данный момент Telegram 9.4 доступен для iOS и Android. Обновления для других операционных систем традиционно выйдут чуть позже. 
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Комментарии

toZen
+513
toZen
Из всех нововведений, полезное пожалуй только возможность входа с яблокоайди :)
час назад в 23:25
#
+247
Alex82 toZen
Согласен!👍
21 минуту назад
#
GSmirnov
+547
GSmirnov
для простого обывателя ничего праздничного абсолютно
час назад в 23:55
#
+507
law
Когда сделают чтоб он кэш хранить ноль аот это будет пушка!
час назад в 23:58
#
+719
Eredy
Про ватсапп тоже напишите что какое то чудо обновление вышло. Да и ваше приложение обновите
57 минут назад
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+55
kkm
И так-то уже 9 версия перегружена шлаком настолько, что только 8Gen2 прокрутку ленты с фонами без микролагов тянет...
Ну еще пачку бессмысленного мусора и картиночег добавили, на радость школоло.
Телега в сравнении с тем же Вотспаом всегда тем и ценна была, за легкость, скорость работы и нъперегруженность шлаком. А сейчас каждый 3 канал весь увешан ёлочными игрушками и мыргалками.
Ватсап нынче просто ракета удобная по сравнению с 9й и даже 8й версией телеги, увы.
44 минуты назад
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