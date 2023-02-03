🎉 Вышел Telegram 9.4. Это просто праздник какой-то!







Только что стало доступно обновление Telegram 9.4. Оно довольно большое и предлагает пользователям множество новых функций.



Разработчики рассказали о 10 крупных нововведениях, которые уже можно попробовать. Вот всё, что появилось в Telegram 9.4:

Конструктор аватаров. Стикеры и анимированные эмодзи легко превратить в профильную фотографию для личного аккаунта, группы или канала с помощью опции «Выбрать эмодзи».

Стикеры и анимированные эмодзи легко превратить в профильную фотографию для личного аккаунта, группы или канала с помощью опции «Выбрать эмодзи». Категории эмодзи. В панели стикеров и эмодзи появился поиск по категориям - включая «любовь», «праздник», «сон» и другие.

В панели стикеров и эмодзи появился поиск по категориям - включая «любовь», «праздник», «сон» и другие. Перевод чатов. Premium-пользователи могут включить перевод всего чата в реальном времени по мере пролистывания или получения новых сообщений.

Premium-пользователи могут включить перевод всего чата в реальном времени по мере пролистывания или получения новых сообщений. Использование сети. В разделе Настроек «Использование сети» отображается подробная статистика расходования интернет-трафика приложением Telegram.

В разделе Настроек «Использование сети» отображается подробная статистика расходования интернет-трафика приложением Telegram. Автосохранение полученных медиа. В настройках можно задать размер, тип и источник медиафайлов, которые будут автоматически сохраняться в Медиатеку.

В настройках можно задать размер, тип и источник медиафайлов, которые будут автоматически сохраняться в Медиатеку. Разрешения на отправку медиа в группах. Администраторы могут отдельно разрешить или запретить участникам отправку 9 различных видов медиа - в том числе фотографий, голосовых сообщений и видеосообщений.

Администраторы могут отдельно разрешить или запретить участникам отправку 9 различных видов медиа - в том числе фотографий, голосовых сообщений и видеосообщений. Избранные эмодзи. Premium-пользователи могут быстро найти новые наборы от художников Telegram в разделе «популярные эмодзи». Долгое нажатие на эмодзи перед отправкой позволит увидеть его в полном размере.

Premium-пользователи могут быстро найти новые наборы от художников Telegram в разделе «популярные эмодзи». Долгое нажатие на эмодзи перед отправкой позволит увидеть его в полном размере. Годовая подписка. Теперь можно сэкономить до 40% при предоплате подписки Telegram Premium на год вместо ежемесячной оплаты.

Теперь можно сэкономить до 40% при предоплате подписки Telegram Premium на год вместо ежемесячной оплаты. Выбор чата в интерфейсе ботов. Разработчики могут встраивать в ботов кнопки для быстрого выбора групп, каналов или контактов в соответствии с заданными критериями (подробности в канале

Разработчики могут встраивать в ботов кнопки для быстрого выбора групп, каналов или контактов в соответствии с заданными критериями (подробности в канале @BotNews).

Вход с Apple ID. Пользователи, вышедшие из своего аккаунта, могут легко войти обратно с помощью своего Apple ID, без кода из СМС (пароль для двухэтапной аутентификации будет по-прежнему запрашиваться).

Автопереключение прокси: теперь можно настроить время ожидания до подключения к одному из активных прокси, если текущий сервер перестанет работать.

Приостановка музыки во время записи аудио- или видеосообщения.

В стабильную версию для Android добавлен облегчённый режим.

Переработан внешний вид вкладок панели эмодзи, стикеров и GIF-анимаций.

10 новых наборов эмодзи, в число которых вошли и несколько сотен изображений, специально созданных для фотографий профиля, группы или канала.

Представлены интерактивные версии эмодзи — 🦄, 🙊, 💊, 😘, 💘, 🙉. Они же доступны в качестве реакций.

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На данный момент Telegram 9.4 доступен для iOS и Android. Обновления для других операционных систем традиционно выйдут чуть позже.