⚡️Вышла iOS 16.2 — нововведений очень много

Только что Apple выпустила второе большое обновление своей iOS 16 — на совместимые iPhone «прилетела» iOS 16.2. Это довольно значительный апдейт, который приносит ряд новых функций и улучшений, а также исправляет баги и уязвимости системы.
Перед обновлениемРеалии 2022 года накладывают свой отпечаток на процесс обновления iPhone для россиян. Как известно, из App Store пропал ряд довольно важных российских приложений, таких как «Сбербанк Онлайн», «Альфа-банк» и так далее. Если вы пользуетесь таким софтом, стоит перестраховаться.
Периодически бывает так, что в процессе обновления iPhone сгружает все приложения и после установки апдейта начинает заново скачивать их из App Store. Невозможно заранее понять, когда это произойдет, поэтому лучше всего сохранить приложения перед тем, как устанавливать iOS 16.2. Вот здесь и вот здесь мы подробно описывали два способа «законсервировать» IPA-файлы для последующей их установки в обход App Store.
Что нового в iOS 16.2По данным Apple, вот все нововведения, которые были добавлены в свежее ПО:
- Freeform — новое общее рабочее пространство для iPhone, iPad и Mac. Универсальное бесконечное полотно можно использовать для записей, шеринга файлов, прикрепления заметок, создания эскизов и зарисовок.
- Протокол Matter для работы с устройствами умного дома от разных производителей.
- В iMessage теперь можно искать контент по его содержанию при помощи значка @.
- Возможность отключить обои и уведомления на Always-on Display.
- Виджет с отображением данных сна на экране блокировки.
- Два виджета «Лекарства» на экране блокировки.
- Новости в приложении «Погода».
- Изменение отображения уведомлений в шторке «Центр уведомлений».
- Исправления лагов анимации в iPhone 14 Pro.
- Исправление выхода из камеры на экран блокировки.
- На линейке iPhone 14 оптимизирована функция обнаружения ДТП.
- Game Center теперь поддерживает многопользовательские игры с собеседниками прямо во время звонка FaceTime.
- Функция «Пение» в Apple Music. Полностью настраиваемая вокальная партия позволит петь дуэтом с исполнителем или сольно, а также комбинировать оба варианта. Тексты песен точно сопоставляются с ритмом, чтобы подпевать было легче.
- Новый тип обновлений «по воздуху» — быстрые патчи безопасности iOS Security Response, которые распространяются отдельно от «номерных» версий iOS
- Расширенное шифрование данных iCloud. Теперь сквозным шифрованием защищены резервные копии устройств и сообщений iMessage, файлы в iCloud Drive, заметки, фото, напоминания, голосовые заметки, закладки Safari, быстрые команды Siri и данные Wallet.
Плохие новостиПомимо новых функций и исправлений, iOS 16.2 приносит два ограничения — обычно Apple не практикует такие «сюрпризы». В частности:
- Таймер включения видимости AirDrop «для всех» теперь ограничен 10 минутами
- Владельцы недавно купленных iPhone не могут включить новые функции шифрования iCloud.
Это неприятные нюансы, однако большинство пользователей они не затронут. Поэтому можно спокойно обновляться на iOS 16.2, чтобы попробовать новые фишки. На данный момент обновление может отображаться не у всех.
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