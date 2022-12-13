⚡️Вышла iOS 16.2 — нововведений очень много





Только что Apple выпустила второе большое обновление своей iOS 16 — на совместимые iPhone «прилетела» iOS 16.2. Это довольно значительный апдейт, который приносит ряд новых функций и улучшений, а также исправляет баги и уязвимости системы.





Перед обновлением

Что нового в iOS 16.2

Плохие новости

Таймер включения видимости AirDrop «для всех» теперь ограничен 10 минутами

Владельцы недавно купленных iPhone не могут включить новые функции шифрования iCloud.

Реалии 2022 года накладывают свой отпечаток на процесс обновления iPhone для россиян. Как известно, из App Store пропал ряд довольно важных российских приложений, таких как «Сбербанк Онлайн», «Альфа-банк» и так далее. Если вы пользуетесь таким софтом, стоит перестраховаться.Периодически бывает так, что в процессе обновления iPhone сгружает все приложения и после установки апдейта начинает заново скачивать их из App Store. Невозможно заранее понять, когда это произойдет, поэтому лучше всего сохранить приложения перед тем, как устанавливать iOS 16.2. Вот здесь вот здесь мы подробно описывали два способа «законсервировать» IPA-файлы для последующей их установки в обход App Store.По данным Apple, вот все нововведения, которые были добавлены в свежее ПО:Помимо этого, Apple исправила несколько уязвимостей, подробности которых компания не сообщает.Помимо новых функций и исправлений, iOS 16.2 приносит два ограничения — обычно Apple не практикует такие «сюрпризы». В частности:Это неприятные нюансы, однако большинство пользователей они не затронут. Поэтому можно спокойно обновляться на iOS 16.2, чтобы попробовать новые фишки. На данный момент обновление может отображаться не у всех.