⚡️ Вышла iOS 16.3 — нововведений очень много

Олег

iOS 16.3

Только что компания Apple выпустила третье большое обновление своей iOS 16 и первый серьезный апдейт iOS в 2023 году. Для обычных пользователей стала доступна iOS 16.3.

Кто обновится

Установка iOS 16.3 доступна для всех устройств, поддерживающих iOS 16, а именно:
  • iPhone 8 и новее
  • iPhone X и новее
  • iPhone SE (2020) и новее.
Напомним, что в 2022 году перестали получать обновления iPhone 6S, iPhone 7 и iPhone SE (2016). Последняя версия ПО для них — iOS 15, которая до сих пор получает обновления.


Что нового в iOS 16.3 

Обои
Сборка iOS 16.3 приносит на совместимые устройства целый ряд обновлений и нововведений. Некоторые пользователи жалуются, что iOS 16 до сих пор полна багов и слишком сильно расходует заряд аккумулятора — iOS 16.3 должна исправить эти ошибки.

Вот полный список новых функций iOS 16.3:
  • Поддержка ключей безопасности Apple ID. Наряду с получением 2FA-кодов и кодов из СМС вы теперь можете защитить свой Apple ID подключением внешнего физического ключа безопасности, сертифицированного FIDO.
  • Защита данных iCloud. Функция, представленная в iOS 16.2 для США, теперь становится доступна во всем мире. Благодаря ей еще больше ваших личных данных, хранящиеся в iCloud, будут защищены сквозным шифрованием. Теперь оно распространяется на 23 категории информации. Вот здесь мы подробнее рассказали об этой функции.
  • Поддержка HomePod 2. Совсем недавно Apple представила HomePod второго поколения — эта колонка полноценно совместима лишь с iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS 13.2.
  • Новые обои. Apple добавила тематические обои «Единство», которые созданы и выпущены в честь «Месяца черной истории» — события, посвященного истории и культуре народов чернокожих людей. Также доступен аналогичный циферблат для Apple Watch. 
  • Изменения в работе SOS. В iOS 16.3 изменился принцип работы вызова службы спасения. Теперь, если вы зажали кнопку Power и дождались завершения обратного отсчета, звонок не начнется, пока вы держите кнопку. Вот здесь все подробности. Также появилась возможность отключить звук обратного отсчета.
  • Настройка шрифта в «Книгах». В приложении «Книги» теперь можно быстро вернуться к исходному шрифту без необходимости сбрасывать всю тему оформления В списке шрифтов появился пункт «Исходный».
  • «Команды». Теперь при создании быстрой команды вы увидите новый тип списка «Переменные». Он разворачивается и дает возможность быстро выбрать нужный пункт.

Помимо новых функций, Apple исправила несколько багов и ошибок в iOS 16.2:
  • Устранена проблема во Freeform, когда некоторые штрихи и линии могли не отображаться на общей доске.
  • Исправлена ошибка, при которой пользователь иногда видел черный фон вместо обоев на экране блокировки.
  • Исправлен баг с мерцающими зелеными и желтыми полосами на iPhone 14 Pro.
  • Исправлен баг, при котором на экране iPhone 14 Pro Max появлялись горизонтальные линии при выходе из режима сна. 
  • Исправлен баг с виджетом «Дом» на локскрине — теперь он отображает точные данные статуса приложения.
  • Исправлена проблема, при которой Siri не понимала музыкальные запросы.
  • Исправлена проблема, при которой Siri в CarPlay неправильно понимала голосовые команды.

Перед обновлением

Если вы обновляетесь с iOS 16.2 на iOS 16.3, то никаких дополнительных действий не требуется (хотя и желательно перед любыми действиями с прошивкой сохранять резервную копию устройства).

Если же вы сейчас пользуетесь iOS 15 и думаете о переходе на iOS 16.3, то стоит немного подготовиться к этому процессу. Дело в том, что иногда в процессе обновления iPhone сгружает приложения и скачивает их повторно. Если вы предварительно не сохранили российские приложения, удаленные из App Store, восстановить их, увы, не получится. Поэтому не пренебрегайте резервной копией и обязательно сохраните локально все российские приложения, которые для вас важны.

Баги

На прошлой неделе стала доступна iOS 16.3 Release Candidate. Эта сборка полностью соответствует сегодняшнему релизу. Благодаря заблаговременному выходу RC-версии, бета-тестировщики успели попробовать новую iOS 16.3 — судя по отсутствию жалоб в сети, прошивка ведет себя стабильно и можно смело её устанавливать. 

Кстати, если вам не нравится, как iPhone работает на iOS 16, то всё еще есть возможность откатиться — Apple до сих пор подписывает iOS 15.7.2. Вот здесь есть подробный гайд, который поможет откатить прошивку. 

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Комментарии

+720
Eredy
Сейчас начнутся вопросы ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ? КАК ЛЕТИТ? БАТАРЕЮ ЖРЕТ? ВЗЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ? 😂
Вчера в 21:47
#
+110
MusicXpess Eredy
Видимо вы уже обновились – как полёт, аккум долго держится?🤣
Вчера в 22:07
#
+720
Eredy MusicXpess
Прошло два дня после обновления, аккум сжирает на 3-5% больше, чем обычно. 😂
Вчера в 22:14
#
+720
Eredy MusicXpess
По сути так же держит заряд как на 16.2. Пока особо изменений не заметил. 84% 00:41 и завтра в течении дня думаю так же будет расход энергии день полтора максимум
час назад в 23:41
#
+720
Eredy franzisonfire
Как бата не знаю, но и как бета тоже. Увы ни разу не пользовался бета версиями и ничего не скажу 🤷🏻
час назад в 23:42
#
+3
Vadim
У самой Apple нет доступа к ключам шифрования.... но у нее есть доступ к вашему акаунту так что плевать она хотела на ваш ключ сквозного шифрования. Для тех кто думает, что включив защиту на диске, никто не посмотрит что же вы там прячете :)
2 часа назад в 23:02
#
+720
Eredy Vadim
Но на много лучше, чем у блевотного человека у которого ко всему и у всех есть доступ 🤷🏻
час назад в 23:43
#
+46
arnikrock
никаких человечеству негрофф и австралоитофф
2 часа назад в 23:23
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