⚡️ Вышла iOS 16.3 — нововведений очень много





Только что компания Apple выпустила третье большое обновление своей iOS 16 и первый серьезный апдейт iOS в 2023 году. Для обычных пользователей стала доступна iOS 16.3.





Кто обновится

iPhone 8 и новее

iPhone X и новее

iPhone SE (2020) и новее.

Что нового в iOS 16.3

Поддержка ключей безопасности Apple ID. Наряду с получением 2FA-кодов и кодов из СМС вы теперь можете защитить свой Apple ID подключением внешнего физического ключа безопасности, сертифицированного FIDO.

Наряду с получением 2FA-кодов и кодов из СМС вы теперь можете защитить свой Apple ID подключением внешнего физического ключа безопасности, сертифицированного FIDO. Защита данных iCloud. Функция, представленная в iOS 16.2 для США, теперь становится доступна во всем мире. Благодаря ей еще больше ваших личных данных, хранящиеся в iCloud, будут защищены сквозным шифрованием. Теперь оно распространяется на 23 категории информации. Вот здесь мы подробнее рассказали об этой функции.

Функция, представленная в iOS 16.2 для США, теперь становится доступна во всем мире. Благодаря ей еще больше ваших личных данных, хранящиеся в iCloud, будут защищены сквозным шифрованием. Теперь оно распространяется на 23 категории информации. Вот здесь мы подробнее рассказали об этой функции. Поддержка HomePod 2. Совсем недавно Apple представила HomePod второго поколения — эта колонка полноценно совместима лишь с iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS 13.2.

Совсем недавно Apple представила HomePod второго поколения — эта колонка полноценно совместима лишь с iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS 13.2. Новые обои. Apple добавила тематические обои «Единство», которые созданы и выпущены в честь «Месяца черной истории» — события, посвященного истории и культуре народов чернокожих людей. Также доступен аналогичный циферблат для Apple Watch.

Apple добавила тематические обои «Единство», которые созданы и выпущены в честь «Месяца черной истории» — события, посвященного истории и культуре народов чернокожих людей. Также доступен аналогичный циферблат для Apple Watch. Изменения в работе SOS. В iOS 16.3 изменился принцип работы вызова службы спасения. Теперь, если вы зажали кнопку Power и дождались завершения обратного отсчета, звонок не начнется, пока вы держите кнопку. Вот здесь все подробности. Также появилась возможность отключить звук обратного отсчета.

В iOS 16.3 изменился принцип работы вызова службы спасения. Теперь, если вы зажали кнопку Power и дождались завершения обратного отсчета, звонок не начнется, пока вы держите кнопку. Вот здесь все подробности. Также появилась возможность отключить звук обратного отсчета. Настройка шрифта в «Книгах». В приложении «Книги» теперь можно быстро вернуться к исходному шрифту без необходимости сбрасывать всю тему оформления В списке шрифтов появился пункт «Исходный».

В приложении «Книги» теперь можно быстро вернуться к исходному шрифту без необходимости сбрасывать всю тему оформления В списке шрифтов появился пункт «Исходный». «Команды». Теперь при создании быстрой команды вы увидите новый тип списка «Переменные». Он разворачивается и дает возможность быстро выбрать нужный пункт.

Устранена проблема во Freeform, когда некоторые штрихи и линии могли не отображаться на общей доске.

Исправлена ошибка, при которой пользователь иногда видел черный фон вместо обоев на экране блокировки.

Исправлен баг с мерцающими зелеными и желтыми полосами на iPhone 14 Pro.

Исправлен баг, при котором на экране iPhone 14 Pro Max появлялись горизонтальные линии при выходе из режима сна.

Исправлен баг с виджетом «Дом» на локскрине — теперь он отображает точные данные статуса приложения.

Исправлена проблема, при которой Siri не понимала музыкальные запросы.

Исправлена проблема, при которой Siri в CarPlay неправильно понимала голосовые команды.

Перед обновлением

Баги