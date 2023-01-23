⚡️ Вышла iOS 16.3 — нововведений очень много

Только что компания Apple выпустила третье большое обновление своей iOS 16 и первый серьезный апдейт iOS в 2023 году. Для обычных пользователей стала доступна iOS 16.3.
Кто обновитсяУстановка iOS 16.3 доступна для всех устройств, поддерживающих iOS 16, а именно:
- iPhone 8 и новее
- iPhone X и новее
- iPhone SE (2020) и новее.
Что нового в iOS 16.3
Сборка iOS 16.3 приносит на совместимые устройства целый ряд обновлений и нововведений. Некоторые пользователи жалуются, что iOS 16 до сих пор полна багов и слишком сильно расходует заряд аккумулятора — iOS 16.3 должна исправить эти ошибки.
Вот полный список новых функций iOS 16.3:
- Поддержка ключей безопасности Apple ID. Наряду с получением 2FA-кодов и кодов из СМС вы теперь можете защитить свой Apple ID подключением внешнего физического ключа безопасности, сертифицированного FIDO.
- Защита данных iCloud. Функция, представленная в iOS 16.2 для США, теперь становится доступна во всем мире. Благодаря ей еще больше ваших личных данных, хранящиеся в iCloud, будут защищены сквозным шифрованием. Теперь оно распространяется на 23 категории информации. Вот здесь мы подробнее рассказали об этой функции.
- Поддержка HomePod 2. Совсем недавно Apple представила HomePod второго поколения — эта колонка полноценно совместима лишь с iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS 13.2.
- Новые обои. Apple добавила тематические обои «Единство», которые созданы и выпущены в честь «Месяца черной истории» — события, посвященного истории и культуре народов чернокожих людей. Также доступен аналогичный циферблат для Apple Watch.
- Изменения в работе SOS. В iOS 16.3 изменился принцип работы вызова службы спасения. Теперь, если вы зажали кнопку Power и дождались завершения обратного отсчета, звонок не начнется, пока вы держите кнопку. Вот здесь все подробности. Также появилась возможность отключить звук обратного отсчета.
- Настройка шрифта в «Книгах». В приложении «Книги» теперь можно быстро вернуться к исходному шрифту без необходимости сбрасывать всю тему оформления В списке шрифтов появился пункт «Исходный».
- «Команды». Теперь при создании быстрой команды вы увидите новый тип списка «Переменные». Он разворачивается и дает возможность быстро выбрать нужный пункт.
Помимо новых функций, Apple исправила несколько багов и ошибок в iOS 16.2:
- Устранена проблема во Freeform, когда некоторые штрихи и линии могли не отображаться на общей доске.
- Исправлена ошибка, при которой пользователь иногда видел черный фон вместо обоев на экране блокировки.
- Исправлен баг с мерцающими зелеными и желтыми полосами на iPhone 14 Pro.
- Исправлен баг, при котором на экране iPhone 14 Pro Max появлялись горизонтальные линии при выходе из режима сна.
- Исправлен баг с виджетом «Дом» на локскрине — теперь он отображает точные данные статуса приложения.
- Исправлена проблема, при которой Siri не понимала музыкальные запросы.
- Исправлена проблема, при которой Siri в CarPlay неправильно понимала голосовые команды.
Перед обновлениемЕсли вы обновляетесь с iOS 16.2 на iOS 16.3, то никаких дополнительных действий не требуется (хотя и желательно перед любыми действиями с прошивкой сохранять резервную копию устройства).
Если же вы сейчас пользуетесь iOS 15 и думаете о переходе на iOS 16.3, то стоит немного подготовиться к этому процессу. Дело в том, что иногда в процессе обновления iPhone сгружает приложения и скачивает их повторно. Если вы предварительно не сохранили российские приложения, удаленные из App Store, восстановить их, увы, не получится. Поэтому не пренебрегайте резервной копией и обязательно сохраните локально все российские приложения, которые для вас важны.
БагиНа прошлой неделе стала доступна iOS 16.3 Release Candidate. Эта сборка полностью соответствует сегодняшнему релизу. Благодаря заблаговременному выходу RC-версии, бета-тестировщики успели попробовать новую iOS 16.3 — судя по отсутствию жалоб в сети, прошивка ведет себя стабильно и можно смело её устанавливать.
Кстати, если вам не нравится, как iPhone работает на iOS 16, то всё еще есть возможность откатиться — Apple до сих пор подписывает iOS 15.7.2. Вот здесь есть подробный гайд, который поможет откатить прошивку.
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