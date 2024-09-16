🎉 Вышла iOS 18 для всех пользователей. Что нового и кто сможет установить?

Только что компания Apple выпустила обещанные релизные версии своих обновлений iOS 18 и iPadOS 18 для всех владельцев совместимых iPhone и iPad. Апдейт доступен к скачиванию в настройках устройства и весит примерно 6,5 Гб. Обычно системе требуется вдвое больше свободного места, чтобы скачать и распаковать обновление перед самим процессом установки.
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Кому доступно?Напомним, какие iPhone и iPad поддерживают новую ОС:
- iPhone SE (2020-2022)
- iPhone Xs / Xs Max
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max и новее.
- iPad mini 5 и новее
- iPad Air 3 и новее
- iPad Pro 2018 и новее
- iPad 7 (2019) и новее.
Что нового?
Вот самые заметные нововведения iOS 18 и iPadOS 18:
- Apple Intelligence. На iPhone 15 Pro и более новых устройствах появится набор нейросетевых функций и инструментов, разработанных самой Apple, например, умное редактирование написанного текста, генерирование изображение и эмодзи, переработанная Siri. К сожалению, русский язык отсутствует и в ближайшее время не ожидается.
- Кастомизация рабочего стола. Впервые за много лет Apple разрешила размещать иконки приложений в любом месте хоумскрина, менять их цветовое оформление и стиль. Также появилась функция блокировки приложений.
- Локскрин и Центр Управления. На экране блокировки теперь можно заменить кнопки фонарика и камеры на любые другие. Также появилась возможность добавить новые кнопки и виджеты в Центр Управления, в том числе на дополнительные страницы.
- Фото. Приложение полностью переработано и теперь выглядит как единая фотолента с фильтрами и нейросетевым поиском.
- Пароли. Отдельное приложение позволяет быстро получить доступ к аккаунтам, распределенным по категориям, не заходя в настройки.
- Ремонт. Начиная с iOS 18, пользователь может своими руками «прописать» замененную запчасть в iPhone при условии, что она оригинальная и произведена Apple (куплена у Apple либо снята с другого девайса). Также компания начала блокировать запчасти, которые сняты с украденных девайсов и установлены в другие.
- Прочее. Также в айфонах и айпадах появился игровой режим, обновленный Safari, поддержка жестов на совместимых AirPods и многое другое.
Что касается быстродействия и энергопотребления, то масштабных сбоев и массовых жалоб пользователей бета-версий IOS 18 и iPadOS 18 в сети пока не появлялось. Исходя из этого, можно сильно не переживать по поводу работоспособности обновлений.