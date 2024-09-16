🎉 Вышла iOS 18 для всех пользователей. Что нового и кто сможет установить?





Только что компания Apple выпустила обещанные релизные версии своих обновлений iOS 18 и iPadOS 18 для всех владельцев совместимых iPhone и iPad. Апдейт доступен к скачиванию в настройках устройства и весит примерно 6,5 Гб. Обычно системе требуется вдвое больше свободного места, чтобы скачать и распаковать обновление перед самим процессом установки.





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Кому доступно?

iPhone SE (2020-2022)

iPhone Xs / Xs Max

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max и новее.

iPad mini 5 и новее

iPad Air 3 и новее

iPad Pro 2018 и новее

iPad 7 (2019) и новее.

Что нового?

Apple Intelligence. На iPhone 15 Pro и более новых устройствах появится набор нейросетевых функций и инструментов, разработанных самой Apple, например, умное редактирование написанного текста, генерирование изображение и эмодзи, переработанная Siri. К сожалению, русский язык отсутствует и в ближайшее время не ожидается.

На iPhone 15 Pro и более новых устройствах появится набор нейросетевых функций и инструментов, разработанных самой Apple, например, умное редактирование написанного текста, генерирование изображение и эмодзи, переработанная Siri. К сожалению, русский язык отсутствует и в ближайшее время не ожидается. Кастомизация рабочего стола. Впервые за много лет Apple разрешила размещать иконки приложений в любом месте хоумскрина, менять их цветовое оформление и стиль. Также появилась функция блокировки приложений.

Впервые за много лет Apple разрешила размещать иконки приложений в любом месте хоумскрина, менять их цветовое оформление и стиль. Также появилась функция блокировки приложений. Локскрин и Центр Управления. На экране блокировки теперь можно заменить кнопки фонарика и камеры на любые другие. Также появилась возможность добавить новые кнопки и виджеты в Центр Управления, в том числе на дополнительные страницы.

На экране блокировки теперь можно заменить кнопки фонарика и камеры на любые другие. Также появилась возможность добавить новые кнопки и виджеты в Центр Управления, в том числе на дополнительные страницы. Фото. Приложение полностью переработано и теперь выглядит как единая фотолента с фильтрами и нейросетевым поиском.

Приложение полностью переработано и теперь выглядит как единая фотолента с фильтрами и нейросетевым поиском. Пароли. Отдельное приложение позволяет быстро получить доступ к аккаунтам, распределенным по категориям, не заходя в настройки.

Отдельное приложение позволяет быстро получить доступ к аккаунтам, распределенным по категориям, не заходя в настройки. Ремонт. Начиная с iOS 18, пользователь может своими руками «прописать» замененную запчасть в iPhone при условии, что она оригинальная и произведена Apple (куплена у Apple либо снята с другого девайса). Также компания начала блокировать запчасти, которые сняты с украденных девайсов и установлены в другие.

Начиная с iOS 18, пользователь может своими руками «прописать» замененную запчасть в iPhone при условии, что она оригинальная и произведена Apple (куплена у Apple либо снята с другого девайса). Также компания начала блокировать запчасти, которые сняты с украденных девайсов и установлены в другие. Прочее. Также в айфонах и айпадах появился игровой режим, обновленный Safari, поддержка жестов на совместимых AirPods и многое другое.

Почему обновление не пришло?

Напомним, какие iPhone и iPad поддерживают новую ОС:Вот самые заметные нововведения iOS 18 и iPadOS 18:Что касается быстродействия и энергопотребления, то масштабных сбоев и массовых жалоб пользователей бета-версий IOS 18 и iPadOS 18 в сети пока не появлялось. Исходя из этого, можно сильно не переживать по поводу работоспособности обновлений.Сборки Release Candidate для всех новых ОС вышли вечером 9 сентября. Если вы установили эту сборку, то релизная iOS 18 и iPadOS 18 вам, скорее всего, не придет: обычно RC и релиз идентичны друг другу. В этом случае ближайшее обновление, которое вам придет — iOS 18.1 либо промежуточные минорные апдейты.