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💅 Жена в шоке! Зарядку от Apple Watch можно использовать для необычного маникюра

Фархад


В сети набирает популярность необычный лайфхак для любительниц маникюра. Оказалось, что магнитную зарядку для Apple Watch можно использовать для создания узоров под «кошачий глаз» на магнитном лаке. Достаточно поднести палец с еще не высохшим покрытием к зарядному устройству и подождать около минуты, пока магнитное поле сформирует необычный рисунок.

Тренд получил распространение после публикации пользовательницы Reddit под ником peninkling, которая показала маникюр с плавным переходом от синего к черному. Позже этот способ повторили и другие блогеры. Результат реально поражает.



Отметим, что любой лак тут не подойдет, придётся искать магнитный. Он содержит металлические частицы, которые меняют свое положение под воздействием магнита. Обычно для этого используют специальные аксессуары, однако, как оказалось, с задачей отлично справляется и зарядка для Apple Watch. После высыхания рисунок остается на ногтях.

Пользователи также отмечают, что похожий эффект можно получить с помощью других магнитных аксессуаров Apple, совместимых с MagSafe, например картхолдера, держателя или чехла. Поэтому покупать специальный инструмент для создания необычного дизайна вовсе не обязательно.
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Комментарии (1)

Aspard
+770
Aspard
Да-да, побежали покупать зарядку от apple watch для такой херовины))
31 минуту назад
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