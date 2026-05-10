А что, так можно было? Дуа Липа требует от Samsung $15 млн из-за коробки от смарт-ТВ

Согласно иску, Samsung размещала изображение популярной певицы Дуа Липы на коробках своих телевизоров начиная с прошлого года. Речь идет о фотографии, сделанной за кулисами фестиваля Austin City Limits Music Festival, права на которую, как утверждается, принадлежат самой певице.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides