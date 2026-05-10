А что, так можно было? Дуа Липа требует от Samsung $15 млн из-за коробки от смарт-ТВ

Согласно иску, Samsung размещала изображение популярной певицы Дуа Липы на коробках своих телевизоров начиная с прошлого года. Речь идет о фотографии, сделанной за кулисами фестиваля Austin City Limits Music Festival, права на которую, как утверждается, принадлежат самой певице.
Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguidesКоманда певицы потребовала от Samsung изменить упаковку смарт-ТВ, но компания проигнорировала претензии и отказалась убрать изображение. Об этом говорится в иске. Теперь Дуа Липа требует $15 млн компенсации. В документе подчеркивается, что певица очень избирательно относится к рекламным контрактам и никогда не соглашалась продвигать что-либо от Samsung.
Самое интересное, что в иске приводятся комментарии покупателей из соцсетей. Некоторые пользователи прямо написали (возможно, смеха ради), что купили телевизор только из-за фотографии певицы на коробке.
В иске Samsung обвиняют сразу по нескольким пунктам: нарушение авторских прав, незаконное использование образа знаменитости, нарушение закона Лэнхема и нарушение прав на товарный знак. Дело уже передано в федеральный суд Калифорнии.
На момент публикации Samsung публично ситуацию не комментировала. Напомним, что Дуа Липа очень давно дружит с Тимом Куком, а в прошлом году она получила оранжевый iPhone 17 Pro Max на 2 ТБ до презентации и снимала на него свои концерты. При этом певица неоднократно попадала в ситуации, когда фанаты передавали ей смартфоны для совместной фотографии, но она не могла справиться с Android и возвращала их без фото.