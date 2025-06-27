А это точно не прототип? Nothing Phone (3) на официальных рендерах выглядит плохо







Стартап Стартап Nothing собирается презентовать флагманский Nothing Phone (3) только 1 июля, а в сети уже появились официальные изображения девайса. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Рендеры, предоставленные порталом Android Headlines, дают отличную возможность взглянуть на Nothing Phone (3) со всех сторон в двух цветах.Изображения подтверждают отсутствие фирменной подсветки Glyph, которую заменит дисплей Glyph Matrix, а вот к дизайну камер есть вопросы. Во-первых, сами объективы не выровнены по левому краю или по центру. Во-вторых, флагман смотрится откровенно плохо из-за перегруженности некоторыми деталями.Ожидается, что Nothing Phone (3) получит три камеры по 50 Мп, чип Snapdragon 8s Gen 4 SoC и поддержку обновлений ОС в течение 5 лет.