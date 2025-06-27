А это точно не прототип? Nothing Phone (3) на официальных рендерах выглядит плохо

Фархад

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Стартап Nothing собирается презентовать флагманский Nothing Phone (3) только 1 июля, а в сети уже появились официальные изображения девайса.

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Рендеры, предоставленные порталом Android Headlines, дают отличную возможность взглянуть на Nothing Phone (3) со всех сторон в двух цветах.

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Изображения подтверждают отсутствие фирменной подсветки Glyph, которую заменит дисплей Glyph Matrix, а вот к дизайну камер есть вопросы. Во-первых, сами объективы не выровнены по левому краю или по центру. Во-вторых, флагман смотрится откровенно плохо из-за перегруженности некоторыми деталями.

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Ожидается, что Nothing Phone (3) получит три камеры по 50 Мп, чип Snapdragon 8s Gen 4 SoC и поддержку обновлений ОС в течение 5 лет.
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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

tellurian
+2448
tellurian
Посмотрел я бы на того, кто купит. Реально странный продукт.
Сегодня в 14:39
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kardigan
+4033
kardigan tellurian
Ну айфоны то следующего поколения выглядят ничем не лучше, но всё равно купят, да и нормальный чехол всё это бля..&о прикроет.
Сегодня в 14:54
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+443
d’Autriche
Да как и вся их продукция
2 часа назад в 16:40
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