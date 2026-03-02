Абоненты МТС, Билайн, Мегафон и Tele2 получили бесплатную связь в нескольких странах

Российские операторы «большой четверки» предоставили бесплатную связь своим абонентам, находящимся в странах Ближнего Востока. Решение принято в связи с чрезвычайными обстоятельствами в этом регионе. Вот все изменения:
- МТС: бесплатные звонки по стране пребывания, а также в Россию
- Билайн: в ОАЭ бесплатный пакет 3 Гб мобильного интернета и 30 минут исходящих звонков на 7 дней / в Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, Омане и Иране — 1 ГБ и 30 минут на 3 дня
- Мегафон: бесплатный пакет 2 Гб интернета и 30 минут звонков в Россию и по стране пребывания на 3 дня с продлением по необходимости
- Tele2: бесплатные звонки на горячие линии.
- Все операторы: бесплатные звонки на горячую линию «Турпомощи» +7 (499) 678-1203.