Абоненты МТС, Билайн, Мегафон и Tele2 получили бесплатную связь в нескольких странах

Российские операторы «большой четверки» предоставили бесплатную связь своим абонентам, находящимся в странах Ближнего Востока. Решение принято в связи с чрезвычайными обстоятельствами в этом регионе. Вот все изменения: 

  • МТС: бесплатные звонки по стране пребывания, а также в Россию
  • Билайн: в ОАЭ бесплатный пакет 3 Гб мобильного интернета и 30 минут исходящих звонков на 7 дней / в Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, Омане и Иране — 1 ГБ  и 30 минут на 3 дня
  • Мегафон: бесплатный пакет 2 Гб интернета и 30 минут звонков в Россию и по стране пребывания на 3 дня с продлением по необходимости 
  • Tele2: бесплатные звонки на горячие линии. 
  • Все операторы: бесплатные звонки на горячую линию «Турпомощи» +7 (499) 678-1203. 

