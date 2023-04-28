Абоненты МТС могут влететь на крупную сумму за раздачу интернета

Фархад

MTS

Пользователям услуг оператора связи МТС начали поступать сообщения о платной раздаче интернета с их гаджетов, сообщают Ведомости.

При каждом включении этой функции активируется специальный пакет интернета за 49 рублей. Ранее раздавать трафик можно было бесплатно, что с 27 апреля абоненты начали получать SMS от МТС с изменениями в тарифах.

Судя по сообщению оператора, с 4 мая пользователям придётся платить по 49 рублей за пакет на 50 ГБ для раздачи со смартфона на другие гаджеты, Опция действует для абонентов с безлимитным интернетом, и распространяется на передачу трафика по Wi-Fi, USB и Bluetooth.

Стоит отметить, что пакет действует всего лишь сутки, а ежедневное использование смартфона в качестве точки доступа обойдётся в дополнительные 1500 рублей в месяц, не считая платы за тариф.

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

kardigan
+3070
kardigan
Разводят, как только могут!
28 апреля 2023 в 10:40
#
kardigan
+3070
kardigan
Ну хотя бы сообщение рассылают.
28 апреля 2023 в 10:41
#
+4679
Carter_Mayers Дмитрий Могучев
Ну так фигли, ущерб от санкций и плюс бесполезный закон Яровой надо исполнять. Платить за всё это как обычно, будет простой обыватель ведь больше некому. А там авось и ещё какую фигню придумают, так и будет по кругу. Повод есть и желание тоже
28 апреля 2023 в 13:06
#
Дмитрий Могучев
+91
Дмитрий Могучев Carter_Mayers
Ну так закон яровой уже не первый год вроде как? Да и санкции тоже, по-моему просто Мтс решил поднять бабла. Хотя качество интернета в моем городе 10-15мб
28 апреля 2023 в 13:38
#
+4679
Carter_Mayers Дмитрий Могучев
Таких санкций как сейчас, ранее не было никогда. То что вводил в своё время Обама, было просто шуткой и детским лепетом. А дурацкий закон Яровой расширили, теперь всю эту хрень надо хранить на 2 года дольше, чем было ранее, а бабки и вложения в это огромные даже для операторов. Повод как видно есть и очень веский, ещё не известно на сколько к концу года поднимут тарифы не только операторы но и провайдеры. Оборудование не резиновое и имеет свойство выходить из строя например от неожиданных скачков напряжения или внезапного отключения электричества. Либо просто, со временем использования
28 апреля 2023 в 16:45
#
+10
Пётр Фрязин Carter_Mayers
Во блин сейчас полна жопа стала нифига за границей не купить ничего не заказать и не оплатить. Приплыли!
Вчера в 20:28
#
+9
Gandalf2021
Моя Твоя Слушать = всегда отличалась такими разводами абонентов…
28 апреля 2023 в 11:30
#
+604
Paspartu
Влетит на целых 49 рублей
28 апреля 2023 в 11:45
#
+604
Paspartu Дмитрий Могучев
Это понятно. Но в момент подключения придет смс об этом.
Месяц не замечать их не получится.
28 апреля 2023 в 13:59
#
+40
foryoumyrain
Операторы уже не знают как из народа деньги качать! Ладно, если бы эти деньги шли на улучшение качества связи, тогда ещё куда ни шло! У меня в посёлке мобильного интернета в принципе нет, иногда пробивается, а чтобы поиграть, тот же YouTube посмотреть, это из области фантастики!
29 апреля 2023 в 03:55
#
Дмитрий Могучев
+91
Дмитрий Могучев Сослан Караев
Не знаю как у вас. Но в нашем регионе вы не пробовали интернет от Теле2 вот там сущий ад. МТС далее с такими характеристиками Ложит на лопатки Теле2.
29 апреля 2023 в 13:17
#
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