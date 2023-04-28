Абоненты МТС могут влететь на крупную сумму за раздачу интернета

Пользователям услуг оператора связи МТС начали поступать сообщения о платной раздаче интернета с их гаджетов, сообщают Ведомости.При каждом включении этой функции активируется специальный пакет интернета за 49 рублей. Ранее раздавать трафик можно было бесплатно, что с 27 апреля абоненты начали получать SMS от МТС с изменениями в тарифах.Судя по сообщению оператора, с 4 мая пользователям придётся платить по 49 рублей за пакет на 50 ГБ для раздачи со смартфона на другие гаджеты, Опция действует для абонентов с безлимитным интернетом, и распространяется на передачу трафика по Wi-Fi, USB и Bluetooth.Стоит отметить, что пакет действует всего лишь сутки, а ежедневное использование смартфона в качестве точки доступа обойдётся в дополнительные 1500 рублей в месяц, не считая платы за тариф.