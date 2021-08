«I talk to God everyday, that’s my bestie / They playin’ soccer in my backyard, I think I see Messi».

Донда Уэст и Канье Уэст







Изначально я прослушал Donda в Spotify и понял, что сделал ошибку, поскольку увидел значки Loseless и Apple Digital Master в яблочном музыкальном сервисе . Поэтому решил еще раз послушать релиз там и пока писал этот текст, вспомнил несколько интересных фактов.Выход Donda неоднократно откладывался с июля прошлого года. В окончательный вариант альбома вошли 26 треков, на которых можно услышать голоса Jay-Z, The Weeknd, The LOX, Travis Scott, Мэрилин Мэнсон, Young Thug, Lil Baby, DaBaby и многих других музыкантов.Изначально Канье Уэст планировал релиз на 23 июля, позднее эта дата несколько раз смещалась. За этот период времени музыкант поселился на стадионе в Атланте. В треке Off the Grid Уэст упоминает футболиста клуба «ПСЖ» Лионеля Месси:Там же, на стадионе в Атланте 22 июля прошло крупное прослушивание Donda. Позже состоялось еще три мероприятия, на финальном, которое проходило на стадионе в Чикаго Канье Уэст организовал масштабный перфоманс. Специально для выступления была построена копия дома, в котором музыкант проживал в детстве. Во время мероприятия музыкант был в маске и снял её только под конец ивента, когда к нему вышла Ким Кардашьян в свадебном платье.Donda — десятый студийный альбом Канье Уэста, получивший название в честь матери музыканта Донды. Она умерла в возрасте 58 лет в 2007 году.Незадолго до выхода Donda на всех крупных музыкальных платформах, Канье Уэст выпустил проигрыватель Donda Stem Player. Устройство позволяет в режиме реального времени делать ремиксы проигрываемых композиций, подстраивая тональность звучания под себя.Разработкой «колонки» занимались компания Kano и бренд West Yeezy Tech. С помощью сенсорных полосок гаджета слушатели могут управлять вокалом, ударными, басовой линией и добавлять различные эффекты.На сайте Donda Stem Player говорится, что его корпус выполнен из мягкой кожи и силикона. Устройство оснащается модулем Bluetooth, разъемом для подключения наушников и 8 ГБ памяти. Продажи колонки стартовали 29 августа, а её стоимость составила 200 долларов.Почти сразу после выхода альбома на стриминговых платформах Канье Уэст сообщил , что релиз состоялся без его одобрения, а лейбл Universal заблокировал трек Jail 2. Уже послушали Donda? Канье Уэст гений? Поделитесь своим мнением в комментариях.