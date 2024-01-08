Acer представила 3D-мониторы, для которых не нужны очки

Фото: Acer
CES 2024 продолжается, и очередные новинки показала компания Acer. О них написали в Notebook Check.
Речь идет о линейке из двух мониторов Acer Predator SpatialLabs. Устройства вышли в версиях View 27 и View Pro 27. Оба монитора получили разрешение UHD, поддерживают повышенную частоту обновления изображения 160 Гц, технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSunc Premium. Максимальная яркость — 400 нит, при ней экраны способны обеспечить Delta E менее двух по точности цветопередачи.
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Фото: Acer
Главной фишкой новинок стала технология 3D, не требующая дополнительных очков. Acer использует собственную разработку для отображения объемного контента SpatialLabs TrueGame. Для геймеров есть дополнительный продвинутый режим 3D Ultra, который позволяет работать с различными 3D-конфигурациями.
Фото: Acer
Чтобы 3D-изображение появилось у зрителя без специальных очков, Acer использует стереоскопический экран с системой линз и датчиков. Они отслеживают положение головы и глаз человека и приспосабливают контент на ходу. За звук отвечают два динамика по 2,5 Ватта, которые также настроены на вывод пространственного звука.
Мониторы будут продаваться во втором квартале 2024 года по цене от $1999.