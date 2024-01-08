Acer представила 3D-мониторы, для которых не нужны очки



Фото: Acer





CES 2024 продолжается, и очередные новинки показала компания Acer. О них написали в Notebook Check.



Речь идет о линейке из двух мониторов Acer Predator SpatialLabs. Устройства вышли в версиях View 27 и View Pro 27. Оба монитора получили разрешение UHD, поддерживают повышенную частоту обновления изображения 160 Гц, технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSunc Premium. Максимальная яркость — 400 нит, при ней экраны способны обеспечить Delta E менее двух по точности цветопередачи.



