Acer представила свой аналог iMac — симпатично и современно

Компания Acer показала новинку — настольный компьютер, выполненный по типу iMac. Об этом написали в Gizmochina.



Согласно источнику, релиз новинки состоялся на выставке CES 2023. Acer показала настольный компьютер-моноблок, который продолжает линейку Aspire S AIO и сделан по принципу iMac: вся «начинка» находится не в отдельном корпусе, а размещена прямо внутри монитора.

Моноблок вышел в двух диагоналях: 27 и 32 дюйма. Разрешение дисплеев в обоих случаях — QHD+. Компьютер поменьше получил процессор Intel Core 12-го поколения и интегрированную графику Intel Iris Xe. Более продвинутая версия ПК на 32 дюйма оснащена чипом Intel Core 13-го поколения и графикой Intel Arc A-серии. Корпус новинок выполнен из алюминия, а дисплей можно наклонять для более удобного просмотра. Встроенная веб-камера имеет разрешение FHD 1080p, но в комплекте дополнительно поставляется выносная камера с разрешением QHD. Два встроенных динамика поддерживают DTS Surround.Acer уже озвучила стоимость компьютеров. Версия с 27''-дисплеем обойдется в 1200 долларов США, а 32-дюймовый вариант стоит от 1700 долларов. Обе новинки начнут продаваться в течение 2023 года, продажи развернуть постепенно в разных регионах.