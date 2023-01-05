Acer CES 2023

Acer представила свой аналог iMac — симпатично и современно

Олег

Компания Acer показала новинку — настольный компьютер, выполненный по типу iMac. Об этом написали в Gizmochina.

Согласно источнику, релиз новинки состоялся на выставке CES 2023. Acer показала настольный компьютер-моноблок, который продолжает линейку Aspire S AIO и сделан по принципу iMac: вся «начинка» находится не в отдельном корпусе, а размещена прямо внутри монитора.   

Acer

Моноблок вышел в двух диагоналях: 27 и 32 дюйма. Разрешение дисплеев в обоих случаях — QHD+. Компьютер поменьше получил процессор Intel Core 12-го поколения и интегрированную графику Intel Iris Xe. Более продвинутая версия ПК на 32 дюйма оснащена чипом Intel Core 13-го поколения и графикой Intel Arc A-серии. Корпус новинок выполнен из алюминия, а дисплей можно наклонять для более удобного просмотра. Встроенная веб-камера имеет разрешение FHD 1080p, но в комплекте дополнительно поставляется выносная камера с разрешением QHD. Два встроенных динамика поддерживают DTS Surround.

Acer уже озвучила стоимость компьютеров. Версия с 27''-дисплеем обойдется в 1200 долларов США, а 32-дюймовый вариант стоит от 1700 долларов. Обе новинки начнут продаваться в течение 2023 года, продажи развернуть постепенно в разных регионах. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+4149
Gabriel
Ну какая же это новинка. У меня на работе стоят 2 моноблока S AIO, только диагонали примерно 24”
На i7 16gb.
Вчера в 17:44
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Dmitriy
+327
Dmitriy
Моноблок давно существуют отдельно от apple. Рабочие станции — моноблок от silicon graphics я в конце 90-х щупал на комтеке.
В чем тут новинка и причем тут imac?
час назад в 23:17
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