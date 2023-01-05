Acer

Acer представила велотренажер для работы за ноутбуком. Такой должен быть у каждого!

Олег

Acer


Компания Acer представила фирменный велотренажер, который призван помочь «удаленщикам» оставаться в форме. Об этом пишут в «Коммерсанте».

Согласно источнику, устройство получило название eKinekt Bike Desk 3 и сделан специально для тех людей, кто много работает за ноутбуком и ленится ходить в фитнес-зал. По сути, это самый обычный классический велотренажер, а отличает его закрепленный над рулём стационарный стол — на нем можно разместить ноутбук, стакан с чаем или кофе и другие нужные для работы предметы. 

Acer

Стойка оснащена двумя портами USB-A и одним USB-C, а рядом разместили крючок для сумки; на столе есть подстаканник.

Во время работы поверхность стола перемещается поближе к креслу, чтобы человек мог сидеть в вертикальном положении. В спортивном режиме — когда нужна только тренировка — столешница «уезжает» немного вперед и освобождает место для движения ног и оптимального положения тела на тренажере.

Acer

Любопытно, что кинетическая энергия от вращения педалей используется в этом тренажере для питания его самого и зарядки пользовательских устройств. Сообщается, что один час вращения педалей со скоростью 60 оборотов в минуту дает до 75 Ватт энергии.

Разумеется, у eKinekt Bike Desk 3 есть свое мобильное приложение, в котором аккумулируются все данные о здоровье и активности на нём. Стоимость девайса — $999, продажи стартуют летом 2023 года. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

kardigan
+2947
kardigan
Когда такаую штуку сделают на диване, чтоб ваще жопу можно было не отрывать?
Все таки лежа бегать гораздо удобнее, чем делать это сидя. )Прогресс странная штука конечно .
Вчера в 13:02
#
+155
Артём
Ещё горшок для офисного планктона и порядок! А потом жироотсос, а то вынести из офиса не смогут!!!
ПРОГЕСС для задницы!
Ржу не могу 🤣!!!
58 минут назад
#
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