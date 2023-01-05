Acer представила велотренажер для работы за ноутбуком. Такой должен быть у каждого!

Компания Acer представила фирменный велотренажер, который призван помочь «удаленщикам» оставаться в форме. Об этом пишут в «Коммерсанте».Согласно источнику, устройство получило название eKinekt Bike Desk 3 и сделан специально для тех людей, кто много работает за ноутбуком и ленится ходить в фитнес-зал. По сути, это самый обычный классический велотренажер, а отличает его закрепленный над рулём стационарный стол — на нем можно разместить ноутбук, стакан с чаем или кофе и другие нужные для работы предметы.Стойка оснащена двумя портами USB-A и одним USB-C, а рядом разместили крючок для сумки; на столе есть подстаканник.Во время работы поверхность стола перемещается поближе к креслу, чтобы человек мог сидеть в вертикальном положении. В спортивном режиме — когда нужна только тренировка — столешница «уезжает» немного вперед и освобождает место для движения ног и оптимального положения тела на тренажере.Любопытно, что кинетическая энергия от вращения педалей используется в этом тренажере для питания его самого и зарядки пользовательских устройств. Сообщается, что один час вращения педалей со скоростью 60 оборотов в минуту дает до 75 Ватт энергии.Разумеется, у eKinekt Bike Desk 3 есть свое мобильное приложение, в котором аккумулируются все данные о здоровье и активности на нём. Стоимость девайса — $999, продажи стартуют летом 2023 года.