Acer выпустила компактный игровой SSD Predator GP30 с RGB-подсветкой и адекватной ценой







Популярный производитель компьютеров и аксессуаров Популярный производитель компьютеров и аксессуаров Acer представил внешний SSD Predator GP30. Девайс рассчитан на геймеров и стримеров. Он предлагает скорость чтения/записи до 2000 МБ/с через USB 3.2 Gen2x2 и агрессивный дизайн с RGB-подсветкой. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Производитель заявляет, что девайс работает с ПК, смартфонами и консолями. Корпус сделан из алюминиевого сплава, а сквозь прозрачную крышку видна подсветка. Acer SSD Predator GP30 выпускается в версиях от 1 ТБ до 8 ТБ. Вес — 66,5 г, габариты — всего 61х71х11,5 мм. В комплект входит кабель с двойным интерфейсом USB-C/USB-A и лицензия Acronis True Image. Накопитель также поддерживает прямую запись видео в 4K и 8K, включая ProRes 4K/120fps.Пока Acer SSD Predator GP30 продается только в Китае по цене от 799 юаней (~$110) за 1 ТБ и до 2499 юаней (~$340) за 4 ТБ. Модель на 8 ТБ поступит в продажу позже. Ждём такие накопители на наших маркетплейсах.