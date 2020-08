Разработкой новой игры Call of Duty занималось сразу несколько студий, среди которых Raven отвечала за сюжетную кампанию, а Treyarch работала над многопользовательским режимом. Black Ops Cold War выходит 13 ноября.В новой части игрокам позволят создавать своего персонажа самим. Выбранные характеристики будут влиять на игровой процесс. Разработчики не стали добавлять кооперативный режим, но смогут удивить элементами нелинейности. Что касается продолжительности, то она примерно будет аналогичной предыдущим играм серии.Сюжет представляет собой вымышленные события, которые разворачиваются во времена холодной войны начала 80-х. В работе над сценарием принимал участие Дэвид Гойер, который был одни из сценаристов «Тёмного рыцаря». Во время прохождения можно будет встретить уже знакомых героев, среди которых Вудс, Хадсон и Мэйсон.Противостоять предстоит советскому агенту «Персею», который похитил в 1943 году секретные документы США по разработке ядерного оружия. Игроки смогут посетить Азию, Северную и Южную Америку, Турцию, Вьетнам, Восточный Берлин и СССР.Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет на Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 и ПК. На всех платформах уже стартовали предзаказы. Отдельно хочется отметить, что после года отсутствия игра появится в российском PS Store — это уже подтвердила Activision.На PlayStation базовая версия обойдется в 4499, за версию с возможностью переноса на PS5 придется доплатить 500 рублей, а расширенное издание оценено в 5 849 рублей. На ПК в Battle.net стандартная версия Call of Duty: Black Ops Cold War оценена в 2 799 рублей.