В официальном мобильном приложении и на сайте adidas стартует digital-фестиваль Creators Club Week, цель которого — вдохновить людей и изменить их жизнь к лучшему. В течение недели любой зарегистрировавшийся в Creators Club получит доступ к уникальному контенту и самому большому в истории бренда запуску 70 эксклюзивных и лимитированных релизов adidas, которые будут представлены в рамках фестиваля. Участников ждут события и челленджи, скидки и розыгрыши ценных призов, а также другие неожиданные сюрпризы от глобальных и локальных амбассадоров и друзей adidas.
Фестиваль пройдет по трем направлениям: территория инноваций, территория перемен и территория креативности. В рамках каждого направления выступят специальные гости, которые поделятся с участниками Creators Club Week своим опытом в сфере инноваций, глобальных перемен и уличной̆ культуры.
На территории инноваций можно будет окунуться в мир новейших технологий, вдохновиться рассказами приглашенных спикеров и получить шанс выиграть футбольные бутсы Predator с автографом Поля Погба. Глобальные спикеры расскажут о технологии 4D и ее потенциале, создании кастомизированных продуктов с учетом индивидуальных особенностей человека и др. Участники Creators Club из России смогут посмотреть обзор инновационной tech- экипировки от самого крупного сообщества любителей парусного спорта Силы Ветра, выиграть геймерский мерч из новой коллекции Winstrike и абонементы в игровые клубы киберспортивного холдинга, поучаствовать в онлайн-экскурсии игрока ФК «Локомотив» Даниила Куликова по стадиону «РЖД Арена». Они также смогут выиграть парку adidas MyShelter, теоретический курс Школы Капитанов и сертификаты в яхтинг-школу от Силы Ветра.
Территория перемен — площадка, посвященная стремлению прогрессивных людей изменять себя и окружающий мир к лучшему. В рамках программы гости делятся своим примером и рассказывают, какую помощь в борьбе с пластиковым мусором может оказать каждый. Мировыми представителями этого направления станут супермодель Карли Клосс и основатель и генеральный директор Parley for the Oceans Сирил Гатч. В России территорию перемен сквозь призму постоянного самосовершенствования и развития представит beauty-эксперт Елена Крыгина, которая разыграет среди участников beauty-набор от adidas и Krygina cosmetics, бренда, ставшим революционным в своем сегменте.
На территории креативности члены Creators Club смогут увидеть интересные коллаборации деятелей̆ культуры с adidas и узнать, как культура влияет на их творчество. У участников по всему миру появится возможность выиграть эксклюзив из коллекции знаменитого дизайнера Паолины Руссо и кроссовки Ozweego с автографом Pusha T, а российские участники Creators Club смогут услышать последние новости о предстоящем футбольном сезоне от Артема Нечаева из ФК Амкал, выиграть автографы игроков Амкала на частях баннера, ознаменовавшего старт четвертого сезона команды, и увидеть трансляцию арт-перфоманса проекта Кружок — процесс кастомизации избранных продуктов adidas с рассказом от первого лица о создании уникального продукта, который также можно будет выиграть по итогам раффла.
Наблюдать за событиями фестиваля и принять участие в розыгрышах смогут все члены Creators Club, программы лояльности adidas, доступной̆ для поклонников бренда по всему миру. Чтобы стать частью Creators Club, нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении adidas.
Помимо упомянутых призов, у участников фестиваля будет возможность выиграть и другие ценные подарки от бренда, среди которых тотал-лук adidas, беговой пэк adidas Runners Moscow, парку MyShelter, 10 джерси Сборной России по футболу, каждая из которых подписана футболистами команды и главным тренером Станиславом Черчесовым, билеты на матч Лиги Чемпионов UEFA «Локомотив» (Москва) — «Бавария» (Мюнхен), джерси Tampa Bay Lightning с автографом лучшего бомбардира Кубка Стэнли — 2020 Никиты Кучерова и не только. Подробное расписание розыгрышей доступно в мобильном приложении adidas.
В рамках фестиваля участников ждет запуск большого количества эксклюзивных моделей, среди которых: кроссовки ULTRABOOST DNA PARLEY, выполненные из перерабатываемого материала, модель adidas Ultra4D, совместившая в себе Ultraboost и инновационную систему амортизации FutureCraft 4D, коллаборации со знаменитым стримером Тайлером «Ниндзей» Блевинсом, и лимитированные коллекции adidas x STAR WARS.
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Фестиваль пройдет по трем направлениям: территория инноваций, территория перемен и территория креативности. В рамках каждого направления выступят специальные гости, которые поделятся с участниками Creators Club Week своим опытом в сфере инноваций, глобальных перемен и уличной̆ культуры.
На территории инноваций можно будет окунуться в мир новейших технологий, вдохновиться рассказами приглашенных спикеров и получить шанс выиграть футбольные бутсы Predator с автографом Поля Погба. Глобальные спикеры расскажут о технологии 4D и ее потенциале, создании кастомизированных продуктов с учетом индивидуальных особенностей человека и др. Участники Creators Club из России смогут посмотреть обзор инновационной tech- экипировки от самого крупного сообщества любителей парусного спорта Силы Ветра, выиграть геймерский мерч из новой коллекции Winstrike и абонементы в игровые клубы киберспортивного холдинга, поучаствовать в онлайн-экскурсии игрока ФК «Локомотив» Даниила Куликова по стадиону «РЖД Арена». Они также смогут выиграть парку adidas MyShelter, теоретический курс Школы Капитанов и сертификаты в яхтинг-школу от Силы Ветра.
Территория перемен — площадка, посвященная стремлению прогрессивных людей изменять себя и окружающий мир к лучшему. В рамках программы гости делятся своим примером и рассказывают, какую помощь в борьбе с пластиковым мусором может оказать каждый. Мировыми представителями этого направления станут супермодель Карли Клосс и основатель и генеральный директор Parley for the Oceans Сирил Гатч. В России территорию перемен сквозь призму постоянного самосовершенствования и развития представит beauty-эксперт Елена Крыгина, которая разыграет среди участников beauty-набор от adidas и Krygina cosmetics, бренда, ставшим революционным в своем сегменте.
На территории креативности члены Creators Club смогут увидеть интересные коллаборации деятелей̆ культуры с adidas и узнать, как культура влияет на их творчество. У участников по всему миру появится возможность выиграть эксклюзив из коллекции знаменитого дизайнера Паолины Руссо и кроссовки Ozweego с автографом Pusha T, а российские участники Creators Club смогут услышать последние новости о предстоящем футбольном сезоне от Артема Нечаева из ФК Амкал, выиграть автографы игроков Амкала на частях баннера, ознаменовавшего старт четвертого сезона команды, и увидеть трансляцию арт-перфоманса проекта Кружок — процесс кастомизации избранных продуктов adidas с рассказом от первого лица о создании уникального продукта, который также можно будет выиграть по итогам раффла.
Наблюдать за событиями фестиваля и принять участие в розыгрышах смогут все члены Creators Club, программы лояльности adidas, доступной̆ для поклонников бренда по всему миру. Чтобы стать частью Creators Club, нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении adidas.
Помимо упомянутых призов, у участников фестиваля будет возможность выиграть и другие ценные подарки от бренда, среди которых тотал-лук adidas, беговой пэк adidas Runners Moscow, парку MyShelter, 10 джерси Сборной России по футболу, каждая из которых подписана футболистами команды и главным тренером Станиславом Черчесовым, билеты на матч Лиги Чемпионов UEFA «Локомотив» (Москва) — «Бавария» (Мюнхен), джерси Tampa Bay Lightning с автографом лучшего бомбардира Кубка Стэнли — 2020 Никиты Кучерова и не только. Подробное расписание розыгрышей доступно в мобильном приложении adidas.
В рамках фестиваля участников ждет запуск большого количества эксклюзивных моделей, среди которых: кроссовки ULTRABOOST DNA PARLEY, выполненные из перерабатываемого материала, модель adidas Ultra4D, совместившая в себе Ultraboost и инновационную систему амортизации FutureCraft 4D, коллаборации со знаменитым стримером Тайлером «Ниндзей» Блевинсом, и лимитированные коллекции adidas x STAR WARS.
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