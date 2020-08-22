«В администрации понимают, что влияние тотального запрета на популярное приложение, принадлежащее китайской Tencent, может оказать разрушительные последствия для американских технологий, розничной торговли, игр и телекоммуникаций. и другие отрасли», — источники Bloomberg.







Высшие должностные лица администрации президента США Дональда Трампа связывались с рядом американских компаний, включая Apple, чтобы заверить их в том, что они по-прежнему смогут вести дела с WeChat в Китае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Трамп ранее заявлял, что американским компаниям будет запрещено вести дела с Tencent. Apple, в частности, может ощутить серьезные финансовые последствия от такого запрета, поскольку пятая часть её продаж приходится на Китай. Отмечается, что ответные меры КНР могут повлиять на производство Apple, большая часть которого находится в этой стране.Президент Американо-китайского делового совета Крейг Аллен говорит, что «WeChat немного похож на электричество, его используют везде». Эта группа лоббирует такие компании, как General Motors и Walmart, и пытается показать администрации, как разрушительный запрет окажет влияние для американских компаний.По словам источников знакомых с делом, администрация стремятся к частичному запрету WeChat. Теоретически это предотвратит загрузку или обновление приложения в Соединенных Штатах, но все же позволит таким компаниям, как Apple, предлагать его в китайском App Store. Такой шаг, хотя и лучше, чем полный запрет, все же лишил бы американских и китайских пользователей iPhone возможности общаться друг с другом с помощью мессенджера, если они уже не загрузили его до того, как запрет вступит в силу.