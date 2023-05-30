Adobe бесплатно продлевает лицензии россиянам

Об этом сообщают сразу несколько пользователей. Активация редакторов для работы с графикой и видео проходит в автоматическом режиме.Информацией поделился ТАСС, ссылаясь на несколько источников, которые смогли продлить лицензию продуктов Adobe. Один из сотрудников российской IT-компании предполагает, что американский разработчик старается придерживаться лояльности к своим клиентам, которые не могут осуществлять оплату из-за сложившейся ситуации с банковскими переводами в России.Другой собеседник утверждает, что автопродление подписки было доступно еще полгода назад. Купить новую по-прежнему нельзя, но можно продлить её на те продукты, которые были приобретены ранее. Речь идет именно о подписках индивидуальных пользователей.Эксперт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова считает, что подписка на ПО Adobe активируется только если включена опция автоматического продления лицензии.Напомним, что компания Adobe прекратила продажи своих продуктов в марте 2022 года После этого стало невозможно купить подписки на редакторы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и прочие. Также, Adobe заблокировали доступ к своим облачным хранилищам ряду российских СМИ.