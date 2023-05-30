Adobe бесплатно продлевает лицензии россиянам

Артем
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Об этом сообщают сразу несколько пользователей. Активация редакторов для работы с графикой и видео проходит в автоматическом режиме.

Информацией поделился ТАСС, ссылаясь на несколько источников, которые смогли продлить лицензию продуктов Adobe. Один из сотрудников российской IT-компании предполагает, что американский разработчик старается придерживаться лояльности к своим клиентам, которые не могут осуществлять оплату из-за сложившейся ситуации с банковскими переводами в России. 

Другой собеседник утверждает, что автопродление подписки было доступно еще полгода назад. Купить новую по-прежнему нельзя, но можно продлить её на те продукты, которые были приобретены ранее. Речь идет именно о подписках индивидуальных пользователей.

Эксперт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова считает, что подписка на ПО Adobe активируется только если включена опция автоматического продления лицензии.

Напомним, что компания Adobe прекратила продажи своих продуктов в марте 2022 года После этого стало невозможно купить подписки на редакторы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и прочие. Также, Adobe заблокировали доступ к своим облачным хранилищам ряду российских СМИ.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+211
den3221
Нельзя продлить для индивидуальных пользователей! Я даже писал в поддержку только для организаций.
2 часа назад в 14:22
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Seagull
–415
Seagull den3221
Для таких пользователей есть торрент 😉
2 часа назад в 14:31
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