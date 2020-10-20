



Компания Adobe создала версию приложения Illustrator для планшетов Apple. Она разрабатывалась около года и обладает урезанными возможностями в сравнении с полноценной десктопной версией, хотя и позволяет работать с векторной графикой на профессиональном уровне.



Illustrator для iPad адаптирован специально для работы с сенсорным экраном и стилусом Apple Pencil. В приложении реализованы базовые функции программы (в том числе градиенты и инструменты «Перо» и «Создание фигур»), а также новые способы создания масштабируемой векторной графики с помощью Apple Pencil и сенсорного ввода. Adobe обещает развивать приложение и со временем добавлять в него новые возможности.



Illustrator работает на iPad даже без интернет-соединения, однако для синхронизации проектов через Creative Cloud требуется подключение к сети. Также предусмотрен импорт проектов в Photoshop для iPad и доступ к облачному сервису Creative Cloud Libraries.



Приложение входит в состав платных подписок Creative Cloud, которые предлагает Adobe, или работает по отдельной подписке. Предусмотрен бесплатный пробный период — 7 дней.







