Adobe представила нейросеть для удаления объектов на видео в Premiere Pro

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Компания Adobe представила несколько новых функций искусственного интеллекта для Premiere Pro, своего фирменного приложения для профессионального редактирования видео.Одним из самых интересных нововведений Adobe Premiere Pro стало редактирование видео с использованием генеративного ИИ. Например, нейросеть сможет добавлять кадры, чтобы сделать видеоклипы длиннее, а также позволит удалять объекты с видео с помощью инструментов выбора и отслеживания.Adobe заявляет, что видеоредактор предоставит возможность даже изменять одежду актёра или добавлять декорации.Ещё одна интересная функция — возможность создавать новые фрагменты видео непосредственно в Premiere Pro с помощью функции преобразования текста в видео. Пользователи смогут ввести текст и получить готовый ролик в пару кликов.Adobe планирует внедрить функции генеративного ИИ в Premier Pro позднее в 2024 году.