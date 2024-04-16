Adobe представила нейросеть для удаления объектов на видео в Premiere Pro

Фархад
adobe

Компания Adobe представила несколько новых функций искусственного интеллекта для Premiere Pro, своего фирменного приложения для профессионального редактирования видео.

Одним из самых интересных нововведений Adobe Premiere Pro стало редактирование видео с использованием генеративного ИИ. Например, нейросеть сможет добавлять кадры, чтобы сделать видеоклипы длиннее, а также позволит удалять объекты с видео с помощью инструментов выбора и отслеживания.

Adobe заявляет, что видеоредактор предоставит возможность даже изменять одежду актёра или добавлять декорации.



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Ещё одна интересная функция — возможность создавать новые фрагменты видео непосредственно в Premiere Pro с помощью функции преобразования текста в видео. Пользователи смогут ввести текст и получить готовый ролик в пару кликов.

Adobe планирует внедрить функции генеративного ИИ в Premier Pro позднее в 2024 году.
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Источник:
Adobe
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