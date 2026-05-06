Аэрофлот ужесточил правила провоза пауэрбанков. Заряжать гаджеты на борту тоже нельзя

Фархад


Аэрофлот обновил требования транспортной безопасности и уточнил правила перевозки пауэрбанков и запасных батарей. Изменения уже опубликованы на официальном сайте и касаются всех пассажиров.

Теперь пауэрбанки разрешено перевозить только в ручной клади и исключительно в салоне самолёта. При этом их нельзя размещать на багажных полках — устройства должны находиться под сиденьем впереди или в кармане кресла. Также вводится ещё одно ограничение: не более двух пауэрбанков на одного пассажира.

Отдельно прописаны ограничения на использование. Пауэрбанки запрещено заряжать на борту, а также использовать для питания других устройств во время руления, взлёта и посадки. Что касается характеристик, допускаются батареи с ёмкостью до 100 Вт·ч или содержанием лития до 2 г. Устройства от 100 до 160 Вт·ч можно перевозить только с согласованием авиакомпании.

Батареи с ёмкостью выше 160 Вт·ч или содержанием лития более 8 г полностью запрещены для перевозки пассажирами. Их можно отправлять только как опасный груз через специализированные грузовые терминалы аэропорта.
Источник:
Аэрофлот
