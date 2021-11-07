





Компания Xiaomi продемонстрировала работу новой технологии, которая будет использоваться в системе охлаждения её смартфонов. Технология получила название Loop LiquidCool и была вдохновлена решениями, используемыми в аэрокосмической отрасли.Технология Loop LiquidCool уже готова к реальному использованию. В качестве эксперимента инженеры Xiaomi заменили в смартфоне Mi Mix 4 «старую» систему охлаждения на эту и добились снижения температуры на 8,6 градуса. Даже под сильной и долгой нагрузкой смартфон не нагревался выше 47,7 градуса.Система охлаждения на основе технологии Loop LiquidCool состоит из нескольких кольцевых тепловых трубок, испарителя, конденсатора, клапана и перераспределяющей камеры. Жидкость внутри трубок движется не равномерно, а с помощью газа направляется к источнику повышенного тепла, а затем распределяется по более прохладным зонам. Нагретый газ и холодная жидкость не смешиваются, а перемещаются по трубкам независимо друг от друга. Это позволяет охлаждать компоненты быстрее и эффективнее, расходуя при этом меньше энергии, чем в случае с традиционными системами на основе жидкостного охлаждения. Первые смартфоны с Loop LiquidCool должны выйти в следующем году, и очевидно, что изначально это будут экспериментальные флагманские модели, а в дальнейшем и обычные флагманы.