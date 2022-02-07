По данным «Известий», антимонопольный департамент Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выявил признаки картельного сговора у нескольких агрегаторов такси, работающих в странах ЕАЭС, куда входит несколько государств, включая Россию.
В сговоре подозреваются «Яндекс», DiDi, Gett, «Ситимобил» и Bolt. Документы, на основании которых эти компании могут подвергнуться штрафу, были направлены в том числе в Федеральную антимонопольную службу РФ. Каждой из них грозит оборотный штраф в размере до 15% выручки за весь 2021 год.
Проверка, проведённая специалистами ЕЭК, установила, что в России, Беларуси, Армении и Казахстане работают агрегаторы такси, которые хотя и зарегистрированы под разными юрлицами, но контролируются одним и тем же бенефициарами, которые определяют для них расценки на поездки.
ЕЭК не может самостоятельно оштрафовать агрегаторов такси за нарушение антимонопольного законодательства, но у этой организации есть полномочия проводить проверки, собирать доказательства и передавать материалы на рассмотрение в соответствующие ведомства в различных странах (в России это ФАС).
Представители агрегаторов рассказали «Известиям», что они не согласны с выводами, которые сделали в ЕЭК, поскольку компании работают в полном соответствии с законодательством.
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