Агрессивное отношение Apple к Android-пользователям привлекло внимание властей

Ситуация вокруг блокировки приложения Beeper привлекла внимание властей США. Об этом пишет Wired.
Ранее мы рассказывали, что приложение Beeper Mini использовало уязвимость сервера Apple и позволяло пользователям Android пользоваться iMessage. Компания быстро закрыла дыру, но Beeper восстановился работу с некоторыми ограничениями. Apple снова обрубила доступ, и самая свежая версия приложения теперь требует обязательного наличия Mac у пользователя Android.
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Противостояние частных разработчиков и большой корпорации привлекло внимание властей США и антимонопольного комитета. Несколько сенаторов направили письмо генпрокурору Министерства юстиции страны с просьбой провести расследование действий Apple, поскольку, по их мнению, они «наносят вред конкуренции, лишают потребителей выбора и препятствуют будущим инновациям служб обмена сообщениями».
Отметим, что Евросоюз уже принял закон, который обязывает Apple разрешить интеграцию своего мессенджера в конкурирующие продукты, и наоборот. Если США примет что-то подобное, то мы увидим новую эру развития средств общения — когда можно будет написать сообщение в любой мессенджер, даже не скачивая его.