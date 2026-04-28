AI File Sorter — бесплатная утилита, помогающая навести полный порядок с файлами на компьютере

На GitHub появилась программа AI File Sorter для компьютеров с разными ОС. Она использует искусственный интеллект для автоматической сортировки и переименования файлов на основе их содержимого. В отличие от стандартных средств операционной системы, AI File Sorter анализирует не только имена и расширения, но и внутреннее содержание документов, изображений, аудио и видео.Например, снимок с названием IMG_2048.jpg она может предложить переименовать в clouds_over_lake.jpg, а аудиофайл — привести к формату TrackNumber_ Artist_-_Title на основе встроенных метаданных. Все изменения сначала отображаются в режиме предварительного просмотра, и пользователь должен подтвердить каждое действие перед применением.

