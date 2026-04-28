AI File Sorter — бесплатная утилита, помогающая навести полный порядок с файлами на компьютере

Например, снимок с названием IMG_2048.jpg она может предложить переименовать в clouds_over_lake.jpg, а аудиофайл — привести к формату TrackNumber_ Artist_-_Title на основе встроенных метаданных. Все изменения сначала отображаются в режиме предварительного просмотра, и пользователь должен подтвердить каждое действие перед применением.
Приложение способно группировать файлы по папкам, переименовывать их пакетно и создавать категории с подкатегориями на основе содержимого. AI File Sorter поддерживает работу как через API моделей, так и полностью локально с использованием нейросетей вроде Llama 3B (Q4) и Mistral 7B, что исключает передачу данных в интернет. Утилита самостоятельно проверяет совместимость оборудования и предлагает наиболее подходящие модели для конкретной системы. Программа позиционируется как полностью бесплатная, без подписок и рекламы, с открытым исходным кодом под лицензией MIT.
Программа AI File Sorter кроссплатформенная доступна для Windows, Linux и macOS. Она особенно полезна для наведения порядка в папках «Загрузки», на внешних накопителях или в сетевых хранилищах, где содержится большое количество разнородных файлов. С недавним обновлением в ней расширены форматы анализируемых документов, включая DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP и текстовые файлы. Скачать установщик или портативную версию AI File Sorter можно бесплатно из репозитория на GitHub.