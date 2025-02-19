AI Pin должен был заменить нам смартфоны, но внезапно умер сам, а его покупателей жестко кинули

Компания Humane отказывается от дальнейшего развития своего революционного девайса пост-смартфонной эры. Подробности этого события не порадуют владельцев гаджета и всех энтузиастов технологий.

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О прекращении работы над AI Pin вендор сообщил на своем официальном сайте. Большую часть компании Humane в ближайшее время выкупит HP за 116 млн долларов, а продажа и производство AI Pin завершается навсегда. Устройства, которые были куплены ранее, продолжат работать возмутительно короткий период — до 28 февраля, 18:00 МСК. После наступления этого момента ни один AI Pin «больше не будет подключаться к серверам Humane» и «больше не будут работать звонки, обмен сообщениями, запросы/ответы AI или доступ к облаку». Фактически через полторы недели устройства превратятся в симпатичный, но безжизненный брелок.Некоторым покупателям Humane предложит возврат средств, но лишь тем, кто приобрел устройство менее 90 дней назад. Причем подать заявление на возврат нужно самому не позднее 27 февраля включительно. Также незначительные компенсации получат владельцы AI Pin с бракованными кейсами, которые ранее обратились по гарантии.Финал максимально грустный: люди потратили деньги на устройство, поддержали смелый стартап, а в итоге получили бесполезный кусок пластика. Таким решением Humane не только разочаровала собственных клиентов, но и отобъет у других людей поддерживать другие подобные проекты в будущем. Самым лучшим вариантом сейчас было бы (по примеру Pebble) отдать ПО девайса на откуп сообществу, чтобы энтузиасты подняли кастомные сервера и продлили жизнь тем немногим устройствам, что остались на руках.Напомним, что AI Pin позиционировался как будущая замена смартфонам. Это устройство без дисплея и клавиатуры управлялось голосовыми командами и нейросетями. Увы, не взлетело.