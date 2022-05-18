AirPods серьезно покалечили ребенка из-за бага в iOS. Что теперь будет с Apple?

В США семья подала в суд на Apple за то, что их ребенок лишился слуха во время использования AirPods. Об этом рассказали в Phone Arena.12-летний мальчик, живущий в Техасе со своими родителями, пострадал от использования Apple AirPods. Во время просмотра контента Netflix на iPhone он использовал «яблочные» наушники, как вдруг услышал громкий и резкий звук.Это было спецоповещение, так называемое AMBER Alert (не используется в РФ) — функция в iPhone, через которую власти предупреждают людей о ЧП в их местности, а также позволяет спасателям быстро находить владельца смартфона по громкому звуку. Оказалось, что во время использования AirPods это оповещение звучит не из устройства, а прямо в наушниках, причем на максимальной громкости.В результате такого звукового «удара» у мальчика лопнула барабанная перепонка. Ребенок почувствовал головокружение, шум в ушах и тошноту, которые продолжаются у него вот уже более двух лет. Позже оказалось, что ушная улитка тоже оказалась повреждена. Подросток полностью оглох на одно ухо.Родители парня подали судебный иск против Apple, заявляя, что компания производит «бракованные наушники». На самом деле, этот момент в iOS явно не продуман: AMBER Alert предназначен для того, чтобы привлечь внимание и быстро найти человека по громкому звуку в завалах или в лесу. Однако такого рода оповещение, воспроизведенное в наушники, никак не поможет в поисках, а лишь навредит пользователю.Очевидно, что AMBER Alert не должен воспроизводиться в наушниках, или, как минимум, громкость не должна быть такой высокой. По умолчанию функция включена на всех iPhone в США. Скорее всего, это именно просчет программистов в iOS, который вылился во вред здоровью пользователю iPhone.