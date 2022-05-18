AirPods iOS Баги

AirPods серьезно покалечили ребенка из-за бага в iOS. Что теперь будет с Apple?

Олег

AirPods



В США семья подала в суд на Apple за то, что их ребенок лишился слуха во время использования AirPods. Об этом рассказали в Phone Arena.

12-летний мальчик, живущий в Техасе со своими родителями, пострадал от использования Apple AirPods. Во время просмотра контента Netflix на iPhone он использовал «яблочные» наушники, как вдруг услышал громкий и резкий звук.

Это было спецоповещение, так называемое AMBER Alert (не используется в РФ) — функция в iPhone, через которую власти предупреждают людей о ЧП в их местности, а также позволяет спасателям быстро находить владельца смартфона по громкому звуку. Оказалось, что во время использования AirPods это оповещение звучит не из устройства, а прямо в наушниках, причем на максимальной громкости.

В результате такого звукового «удара» у мальчика лопнула барабанная перепонка. Ребенок почувствовал головокружение, шум в ушах и тошноту, которые продолжаются у него вот уже более двух лет. Позже оказалось, что ушная улитка тоже оказалась повреждена. Подросток полностью оглох на одно ухо.

Родители парня подали судебный иск против Apple, заявляя, что компания производит «бракованные наушники». На самом деле, этот момент в iOS явно не продуман: AMBER Alert предназначен для того, чтобы привлечь внимание и быстро найти человека по громкому звуку в завалах или в лесу. Однако такого рода оповещение, воспроизведенное в наушники, никак не поможет в поисках, а лишь навредит пользователю. 

AMBER (iMore)

Очевидно, что AMBER Alert не должен воспроизводиться в наушниках, или, как минимум, громкость не должна быть такой высокой. По умолчанию функция включена на всех iPhone в США. Скорее всего, это именно просчет программистов в iOS, который вылился во вред здоровью пользователю iPhone.

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Мужчина сдал Apple Watch по гарантии, а получил «сюрприз». Эти часы он запомнит надолго
Отнес в ремонт MacBook Pro в кризис и не остался без денег. Но прошел через ад
Google представила конкурентов AirPods Pro и Apple Watch. Но потеснить их будет сложно

Рекомендации

Рекомендации

Поиск Google изменился — обновление понравится не всем
Отключит ли Apple наши iPhone, iPad и Mac в России? Разбираемся
Как платить картой и смартфоном, если Россию отключат от Visa и MasterCard? Выход есть
Госдума официально сообщила, будет ли Apple блокировать iPhone, iPad и Mac в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+2484
kardigan
Отмажутся, ибо юрисы у них те ещё жуки.
Из сказки зделают быль, а если нужно и наоборот.
Парнишку жаль, но вот не пойму:нафига в малом возрасте позволять использовать наушники?
Сегодня в 16:15
#
tellurian
+3680
tellurian kardigan
Согласен, что отсужусь. Дадут хорошую сумму.
Возраст не указан. Сейчас в школе дети в наушниках с 1-2 класса. Музыка, игры.
Тут реально косяк производителя.
Сегодня в 17:04
#
+533
Михаил tellurian
12-летний мальчик, живущий в Техасе со своими родителями, пострадал от использования Apple AirPods. Во время просмотра контента Netflix на iPhone он использовал «яблочные» наушники, как вдруг услышал громкий и резкий звук.
Сегодня в 17:11
#
SithV
+1532
SithV kardigan
Врядли будут отмазываться, скорее предложат хорошие деньги и закроют дело в досудебном порядке. Эпл любит угождать юзерам, а отмазки негативно сказываются на бренде. Им проще заплатить пострадавшим чем юристам в явно проигрышном деле.
2 часа назад в 21:16
#
+476
jkttim
Нихера себе такое! Однозначно компания apple должна полностью вылечить мальчугана! Да и ещё компенсировать все моральные издержки.
Сегодня в 16:40
#
+38
acinatnas
Скажут что неправильно использовал или что-то в этом роде, ведь их девайсы только спасают жизни, а не калечат.
Сегодня в 17:43
#