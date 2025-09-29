AirPods Max на минималках: вышли наушники CMF Headphone Pro за 100 евро







Суббренд Nothing, CMF, представил первые полноразмерные наушники — Headphone Pro, которые получили некоторое сходство с AirPods Max, но со своей изюминкой. Суббренд Nothing, CMF, представил первые полноразмерные наушники — Headphone Pro, которые получили некоторое сходство с AirPods Max, но со своей изюминкой. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Внешне эта модель похожа на AirPods Max из-за телескопических дужек, сменных амбушюр и нескладного оголовья. CMF Headphone Pro предлагают гибридную системую адаптивного шумоподавления, поддержку режима прозрачности и статичное пространственное аудио с режимами «Кино» и «Концерт». Управление реализовано через удобный колёсико и кнопку быстрого доступа, которую можно назначить на активацию пространственного звука, голосовые заметки или запуск ChatGPT. На другой чаще расположен слайдер Energy Slider, позволяющий быстро менять акцент на низкие или высокие частоты.Внутри CMF Headphone Pro установлены 40-мм динамики с медными катушками. Гарнитура поддерживает кодеки LDAC и получила сертификацию Hi-Res Audio. Заявлено до 100 часов автономной работы без шумодава и до 50 часов с ним. Технология «Персональный звуковой профиль» от Nothing, разработанная с Audiodo, адаптирует звучание под слух владельца, причём калибровка проводится прямо на наушниках и работает независимо от устройства.Наушники выпускаются в светло-зелёном, светло-сером и тёмно-сером цветах, а амбушюры можно заменить на оранжевые или зелёные, что позволяет кастомизировать внешний вид девайса. В Европе модель стоит 100 евро, а амбушюры обойдутся в 25 евро. Глобальные продажи стартуют 7 октября.