AirPods Max на минималках: вышли наушники CMF Headphone Pro за 100 евро

Суббренд Nothing, CMF, представил первые полноразмерные наушники — Headphone Pro, которые получили некоторое сходство с AirPods Max, но со своей изюминкой.
Внутри CMF Headphone Pro установлены 40-мм динамики с медными катушками. Гарнитура поддерживает кодеки LDAC и получила сертификацию Hi-Res Audio. Заявлено до 100 часов автономной работы без шумодава и до 50 часов с ним. Технология «Персональный звуковой профиль» от Nothing, разработанная с Audiodo, адаптирует звучание под слух владельца, причём калибровка проводится прямо на наушниках и работает независимо от устройства.
Наушники выпускаются в светло-зелёном, светло-сером и тёмно-сером цветах, а амбушюры можно заменить на оранжевые или зелёные, что позволяет кастомизировать внешний вид девайса. В Европе модель стоит 100 евро, а амбушюры обойдутся в 25 евро. Глобальные продажи стартуют 7 октября.