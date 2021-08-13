Apple опубликовала результаты исследования, которые позволяют предположить, какими будут следующие AirPods Pro. О нюансах рассказал ресурс PhoneArena.
Ученые провели научный эксперимент: обычный AirPods Pro переоборудовали для отслеживания состояния организма человека. Однако физически наушники остались без изменений — новые механизмы были внедрены программно. В частности, микрофоны AirPods Pro настроили на отслеживание дыхания человека до, во время и после тренировки. Записи с микрофонов анализировали с помощью обученной нейросети.
Искусственный интеллект работал с записью, удаляя из них посторонний шум и анализируя то, что оставалось — то есть, звук дыхания владельца. Ученые, которые проводили эксперимент, поясняют:
«Работа уникальна по трем основным направлениям: в ней оценивается частота дыхания с помощью микрофона в естественных условиях окружающей среды как в помещении, так и на улице, а для оценки используется подход, основанный на специальном алгоритме».
В результате эксперимента было обнаружено, что с помощью AirPods Pro и ИИ можно обнаружить тяжелое или ненормальное дыхание (более 25 вдохов в минуту). Использование этих наушников для отслеживание дыхания может позволить их владельцу обнаружить проблемы и обратиться к врачу гораздо раньше.
К слову, аналитики ожидают, что отслеживание дыхания может появиться в watchOS 8. А инсайдеры видят в этом исследовании предпосылку к тому, что подобным механизмом оснастят будущие AirPods Pro 2. Кстати, одна новая фишка в актуальных «прошках» уже тестируется.
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Будущее в таком плане выглядит не очень радужным