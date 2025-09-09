AirPods Pro 3 представлены официально

Фархад

AirPods Pro 3

Сегодня, 9 сентября, компания Apple провела масштабную презентацию аппаратных новинок, в рамках которой представила долгожданное обновление флагманских наушников AirPods Pro 3. Собрали все подробности в этой статье.

AirPods

Одним из главных улучшений стал новый аудиочип, который способен обеспечить более насыщенное звучание и мощное активное шумоподавление. Шумодав в AirPods Pro 3 стал в 4 раза лучше, чем у оригинальной модели. При этом процессор также отвечает за работу некоторых программных фич по типу синхронного перевода речи. Она опирается на одноимённое приложение в iPhone и Apple Intelligence. Плюс Apple улучшила амбушюры для более комфортной посадки. 

Ещё одна уникальная фича AirPods Pro 3 — улучшенная влагозащита IP57. Также наушники получили встроенный пульсометр, как в Powerbeats Pro 2. Теперь «Прошки» могут измерять пульс пользователя через ушной канал, а все данные будут отображаться в приложении «Здоровье».

AirPods Pro

Без зарядки наушники выдают до 8 часов воспроизведения с шумодавом и до 10 часов в прозрачном режиме.

А вот инфракрасных камер в AirPods Pro 3 нет. Похоже, Apple выпустит такие наушники только в следующем году.

AirPods Pro 3

Теперь к главному — в продажу гарнитура поступит уже 19 сентября. Цена AirPods Pro 3 осталась на уровне текущих наушников — $249. 

7
