AirPods Pro 3 звучат «живее»: музэксперт разнёс сухие замеры и объяснил, что реально слышит ухо

Фархад

AirPods Pro 3

Композитор и продюсер Лодевейк Вос решил разобраться, что же такого особенного в новых флагманских TWS-наушниках AirPods Pro 3, и почему они звучат «живее», чем об этом пишут обзорщики и блогеры.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В своём обзоре Вос отмечает заметный прогресс в шумоподавлении и режиме прозрачности у AirPods Pro 3 — часть заслуги он относит к новым пенным амбушюрам, которые лучше сидят в ухе и дают более естественный звук в режиме прозрачности (без резкого подъёма высоких частот). По мнению Воса, прозрачность теперь ближе к реальной сцене, а шумоподавление стало работать точнее, а не просто агрессивнее гасит звук по ощущениям.

Главный аудиотрюк, который выделил продюсер, — адаптивная подстройка эквалайзера в зависимости от громкости. При низкой громкости Apple слегка повышает басы и верхние частоты (эквалайзер похож на улыбку), чтобы музыка оставалась энергичной. А при увеличении громкости эквалайзер постепенно возвращает баланс, чтобы импульсы не становились чрезмерно доминирующими. Вос отмечает, что это даёт ощущение полноценного звучания на минимальной громкости, но без размытия при повышении уровня звука. Это довольно редкое достижение для маленьких внутриканальных наушников.

В конце эксперт раскритиковал подходы некоторых обзорщиков и лабораторных замеров, поскольку сухие графики и цифры тут не уместны. Всё дело в том, что стандартные числовые тесты не всегда ловят субъективные улучшения, которые слышит музыкант в реальных треках.

Вывод Воса — AirPods Pro 3 обеспечивают именно то, что большинство пользователей почувствует на практике: чище сцена, управляемые басы и естественная прозрачность. Это вам не просто максимальные баллы в синтетических замерах.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
9to5
Cсылки по теме:
Apple разработала специальный тест на герметичность AirPods Pro 3. Для чего он нужен?
Обнаружено скрытое улучшение AirPods Pro 3
Apple буквально закопала AirPods Pro 3: наушники Beats получили шагомер и кучу новых функций

Рекомендации

Рекомендации

Apple создала шедевральное устройство, но боится его выпускать. Таких девайсов у нее еще не было
ВК настиг масштабный сбой по всей стране: не работает вообще ничего (обновлено)
Спасибо санкциям: пора удалить все банковские приложения с iPhone и перейти на кое-что получше
Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии