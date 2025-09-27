AirPods Pro 3 звучат «живее»: музэксперт разнёс сухие замеры и объяснил, что реально слышит ухо







Композитор и продюсер Лодевейк Вос решил разобраться, что же такого особенного в новых флагманских TWS-наушниках AirPods Pro 3 , и почему они звучат «живее», чем об этом пишут обзорщики и блогеры.

В своём обзоре Вос отмечает заметный прогресс в шумоподавлении и режиме прозрачности у AirPods Pro 3 — часть заслуги он относит к новым пенным амбушюрам, которые лучше сидят в ухе и дают более естественный звук в режиме прозрачности (без резкого подъёма высоких частот). По мнению Воса, прозрачность теперь ближе к реальной сцене, а шумоподавление стало работать точнее, а не просто агрессивнее гасит звук по ощущениям.Главный аудиотрюк, который выделил продюсер, — адаптивная подстройка эквалайзера в зависимости от громкости. При низкой громкости Apple слегка повышает басы и верхние частоты (эквалайзер похож на улыбку), чтобы музыка оставалась энергичной. А при увеличении громкости эквалайзер постепенно возвращает баланс, чтобы импульсы не становились чрезмерно доминирующими. Вос отмечает, что это даёт ощущение полноценного звучания на минимальной громкости, но без размытия при повышении уровня звука. Это довольно редкое достижение для маленьких внутриканальных наушников.В конце эксперт раскритиковал подходы некоторых обзорщиков и лабораторных замеров, поскольку сухие графики и цифры тут не уместны. Всё дело в том, что стандартные числовые тесты не всегда ловят субъективные улучшения, которые слышит музыкант в реальных треках.Вывод Воса — AirPods Pro 3 обеспечивают именно то, что большинство пользователей почувствует на практике: чище сцена, управляемые басы и естественная прозрачность. Это вам не просто максимальные баллы в синтетических замерах.