Фирменные наушники Apple AirPods Pro и AirPods Max получат совместимость с «Локатором» в iOS 15. Об этом сообщает ресурс 9to5Mac со ссылкой на саму компанию.
Суть в том, что теперь — начиная с iOS 15 — наушники будут полноценно пеленговаться в приложении «Локатор». Они будут использовать Bluetooth, чтобы отправлять «маячки» через находящиеся рядом устройства Apple, а на девайсе владельца наушники будут отображаться на карте постоянно.
Стоит отметить, что для работы этой функции AirPods теперь будут привязаны к Apple ID своего хозяина. Но «Блокировки активации» в них не будет — нашедший (или укравший) наушники человек беспрепятственно сможет ими пользоваться. Apple отмечает, что AirPods продолжат отправлять сигналы в «Локатор», даже если кто-то чужой подключит их к своему девайсу.
Нечто подобное предлагает сейчас фирменная смарт-метка AirTag. Она привязывается к Apple ID, отслеживается на карте «Локатора» и подает сигналы, если кто-то что-то с ней делает. Однако полноценно заблокировать метку владелец не может, и нашедший её человек при желании сможет сделать сброс и пользоваться аксессуаром, как своим.
Источник обнаружил в коде iOS 15 две анимации, которые демонстрируют процесс «отвязки» наушников от «Локатора». В AirPods Max для этого требуется нажать и удерживать кнопку Power и Digital Crown в течение 12 секунд, а в AirPods Pro процесс будет сложнее — нужно прикрыть пальцем решетку микрофона, при этом несколько раз сжав ножку наушника.
Отдельно отмечается, что функция еще не работает полноценно — скорее всего, необходимо обновление ПО для наушников. Кроме того, AirPods 1 и 2 не поддерживаются; относительно второй модели у пользователей есть вопросы, так как она имеет тот же чип, что и AirPods Pro, и в данном случае это похоже на искусственное ограничение.
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И могли не украсть, а сам потерять.