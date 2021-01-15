





Согласно новому отчету, Apple сохранила лидерские позиции на рынке беспроводных наушников в 2020 году. На модель AirPods приходится более четверти всех поставок.По данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2020 года поставки AirPods составили 29% в категории TWS-наушников, а Apple Watch 28% в категории умных часов. Что касается рынка носимых устройств, Apple постоянно опережает конкурентов, несмотря на более высокую стоимость.Тем не менее бюджетные предложения по-прежнему демонстрируют большой потенциал: Xiaomi закрепилась на втором месте в рейтинге с долей рынка 13%. Counterpoint Research ожидает, что в этом году отрасль беспроводных наушников вырастет на 83% до 238 миллионов штук. Это обуславливается отсутствием разъёмов для наушников, а также удалением гарнитур из комплекта флагманских устройств. В прошлом году этот тренд задала Apple, за этим решением уже последовали Samsung и Xiaomi.Counterpoint полагает, что глобальный кризис в области здравоохранения способствовал повышения интереса потребителей к здоровью и фитнесу, что, вероятно, поспособствует росту рынка умных часов.