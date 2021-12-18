



Жительница США приобрела геомаячок Apple AirTag после того, как у её соседей похитили декорации к Рождеству и Новому году. Она оставила во дворе надувные фигуры, прикрепив AirTag к одной из них.



Идея оказалась удачной: вскоре фигуры были похищены, а камера наблюдения засняла, как неизвестные в масках подъезжают к дому, загружают декорации в свои машины и увозят их куда-то.



Женщина обратилась в полицию и даже предоставила точную информацию о местоположении украденных вещей. Полицейские прибыли к жилому комплексу, на территории которого было множество надувных фигур и других рождественских декораций, но им никто не открыл, поэтому они уехали, сказав, что бессильны что-либо сделать.







Тогда американка подняла хайп через TikTok: она создала аккаунт и выложила несколько роликов, в которых подробно рассказала о произошедшем и о реакции правоохранительных органов. Ролики набрали много репостов, лайков и просмотров, но впечатлили не полицию, а самих грабителей. Злоумышленники поняли, что уже прославились, а чтобы не усугублять ситуацию, посреди ночи подъехали к её дому и вернули похищенное.







